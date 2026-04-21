Вокалістка "Другого сонця" поділилась спогадами про Ігоря Савченка, який загинув під час теракту

Музикант гурту "Друге сонце" загинув під час теракту, що стався в Києві в Голосіївському районі. Ігор Савченко був співавтором колективу та допомагав створювати пісні.

Ігор Савченко долучився до гурту у 2010 році, коли він мав назву "Феромон". Через рік колектив перейменували на "Друге сонце". Хоч Ігор досить пізно почав грати на гітарі (у 30 років), але за короткий час став умілим музикантом. Про це розповіла вокалістка гурту Марина Юревич Суспільному Київ.

Ігор Савченко послухав напрацьований матеріал, що був у групи, та погодився стати соло-гітаристом.

Річ у тім, що мої пісні тяжіють до стилю поп-етно-рок, тоді як Ігор любив важку рок-музику, мав досвід гри у такому стилі у своєму попередньому гурті, також творив власні інструментальні композиції. Ми шукали технічного музиканта, а знайшли до всього ще й щирого, вірного, відповідального друга,

– поділилась Марина Юревич.

На відміну від інших музичних колективів, склад "Другого сонця" був доволі стабільним. Ігор Савченко був ідейником багатьох пісень, аранжування музиканти створювали разом.

"Я приносила пісню, а Ігор "огортав" її роковим звучанням. На темі аранжувань ми часто дискутували, адже мені хотілося більше в напрямку "поп", але Ігор, який виріс на "олдскульних" класичних творах, не дозволяв мені цього зробити", – пригадала Марина.



Ігор Савченко / Фото Суспільного

Гурт "Друге сонце" виступав на різних музичних фестивалях та конкурсах: "Червона Рута", "Трипільське коло", "Живий вогонь", "Підкамінь", "Mercury Fest" та багатьох інших. За час діяльності вони дали сотні концертів, грали для бійців АТО та на Революції Гідності.

Музика для нього була на першому місці завжди. І що особливо для мене цінно і дорого – моя музика була Ігорю близька, ми були з ним однодумцями,

– розповіла Марина Юревич.

Учасники гурту "Друге сонце" не тільки займалися музикою, але й були близькими друзями. Вони збиралися на свята й пікніки.

"Від нього променіло неймовірне тепло, підтримка, він легко жертвував своїми особистими інтересами на благо гурту, швидко міняв свої плани, щоб нікого не підвести. Він завжди перший був готовий допомогти у будь-якій справі, чи то музика, чи то якась побутова проблема. Він все вмів, і він неймовірно любив і цінував людей", – поділилась вокалістка.

