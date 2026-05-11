"Фабрика зірок" повертається: ведучим стане переможець легендарного талант-шоу

Стрімінгова платформа Sweet.tv оголосила про повернення легендарного талант-шоу "Фабрика зірок". Ведучим оновленого проєкту стане Володимир Дантес.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Дантес переспівав хіт колишньої дружини Дорофєєвої "Кохаю, але не зовсім"

Володимир Дантес та Вадим Олійник стали переможцями 2 сезону "Фабрики зірок", який виходив у 2008 році. Їхній дует називався "ДіО.фільми". Колектив припинив своє існування у 2015 році.

Колись "Фабрика зірок" дуже сильно змінила моє життя. А тепер, через багато років, я повертаюсь туди вже ведучим,

– зазначив Дантес.

За словами Володимира, оновлене талант-шоу "стане повноцінною платформою для нових артистів". Протягом осені учасники працюватимуть з професіоналами української музичної індустрії.

Впевнений – це дуже правильний момент для повернення. Бо сьогодні артист – це вже не лише людина, яка вміє співати. Це людина, яка має що сказати, пише музику, має свою позицію, створює себе і свій стиль. І знається на всіх ланках виробництва,

– зауважив співак.

Дантес як ніхто знає, як досвід участі у "Фабриці зірок" може вплинути на майбутнє артистів. Він радий, що може "бути поруч в момент народження нових зірок".

У коментарях під дописом Дантеса підтримали Олексій Дурнєв, Ірина Монатік, Раміна Есхакзай, Анатолій Анатоліч, Міка Ньютон, Володимир Завадюк та інші.

До речі, стрімінгова платформа Sweet.tv вже відкрила кастинг на оновлену "Фабрику зірок". Заповнити анкету можуть люди від 16 до 25 років. Переможець проєкту отримає 500 тисяч гривень, старт кар'єри, любов глядачів та пісню від музичного продюсера, композитора та сонграйтера Івана Клименка.

Які ще проєкти провертає Sweet.tv?

Нагадаємо, що в січні у Києві відбулася презентація нових проєктів Sweet.TV. Окрім "Фабрики зірок", стрімінгова платформа повертає шоу "Танцюють всі" та "Вгадай мелодію".

Sweet.tv також представила новинки: тревел-проєкт Destination X про маловідомі та вражаючі куточки України, програму "Впізнай брехню" за участю гумористів з "Левів на джипі". Також буде 2 сезон "Зрадників".

До створення "Фабрика зірок", Destination X і "Танцюють всі" долучився Володимир Завадюк. Зазначимо, що проєкти "Вгадай мелодію" та "Впізнай брехню" вже вийшли на Sweet.tv.