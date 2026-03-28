Дантес здивував заявою про стосунки на тлі чуток про розрив з Кацуріною: "Як це приховувати"
- Володимир Дантес заявив, що змінив своє ставлення до публічності стосунків, віддаючи перевагу приватності.
- Артист сказав про це на тлі чуток про розрив з Дашою Кацуріною.
Уже більше ніж пів року в інтернеті ширяться припущення про розставання співака та актора Володимир Дантес із дизайнеркою Даша Кацуріна.
Нещодавно артист висловився доволі неоднозначно щодо свого особистого життя. Ці думки він озвучив у "Проєкті 30+", що виходить на ютуб-каналі Раміна Есхакзай.
Музикант зізнався, що його погляди змінилися: якщо раніше йому хотілося відкрито говорити про стосунки та демонструвати їх публіці, то тепер він більше схиляється до того, що особисте життя має залишатися приватним.
Мені здається, що робити стосунки публічними – це вже точно ні. Я змінився. Раніше хотілося про це розмовляти, щоб всі бачили, яку в вас стосунки, а зараз це вже… Особисте це особисте. А з іншого боку – як це приховувати?,
– зазначив Володимир Дантес.
Такі слова співака лише посилили припущення про можливий розрив пари, адже раніше вони з Кацуріною досить активно ділилися спільними моментами в соцмережах.
Що відомо про стосунки Даші Кацуріної та Володимира Дантеса?
- Уперше вони офіційно підтвердили роман у вересні 2022 року.
- Даша та Володимир проводили багато часу разом, зокрема й у колі дітей Кацуріної. Артист познайомив кохану зі своєю родиною, і вони іноді збиралися всі разом.
- Дизайнерка також зізнавалась, що натякала Володимиру на весілля. Проте вже в серпні 2025 року в медіа почали з'являтися чутки про розрив пари.
- Підставою для цього стало те, що Даша і Володимир перестала публікувати спільні фото та відео. Крім того, Кацуріна розповідала підписникам про нові додатки, якими користується, серед яких опинився і сервіс для знайомств.
- Водночас Кацуріна й Дантес поки що ніяк не коментують чутки про розставання.