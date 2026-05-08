Під час пісенно-донатного конкурсу "Нашебачення" глядачів здивував несподіваний момент – Володимир Дантес виконав пісню своєї колишньої дружини Наді Дорофєєвої.

Йдеться про трек "Кохаю, але не зовсім", який співачка випустила після їхнього розлучення. Відео цього виступу вже є на ютуб-каналі BADstreet Boys.

Вас також може зацікавити Тіна Кароль майже дві години стояла у планці та "встановила рекорд України": у чому нюанс

Так, повітряна тривога змусила учасників "Нашебачення 6" спуститися в укриття, але шоу фактично продовжилося прямо там. Трансляцію не зупинили: глядачі в чаті в ютубі пропонували пісні, а Володимир Дантес разом із Дашею Кубік та Фімою Константиновським їх виконували. У цей момент звучали різні відомі треки, зокрема пісні Тіни Кароль, Івана Люленова та DAMNITSKYI. Після завершення тривоги Дантес виконав ще одну пісню – трек ексдружини "Кохаю, але не зовсім".

Дантес переспівав хіт колишньої дружини Дорофєєвої "Кохаю, але не зовсім": дивіться відео онлайн

Відомо, що над піснею "Кохаю, але не зовсім" Надя Дорофєєва працювала у 2022 році разом з Іваном Клименком і Михайлом Кацуріним, а офіційно її випустила у 2023-му.

Для контексту! "Нашебачення" – українське музично-гумористичне шоу, жартівливий аналог Євробачення, де збирають кошти для ЗСУ. Наша редакція, до речі, писала матеріал про те, як пройшло "Нашебачення 6".

Що відомо про стосунки Володимира Дантеса і Наді Дорофєєвої?

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес познайомилися у 2011 році в потязі. Після цього швидко почали спілкуватися, а згодом стали парою і почали жити разом. За кілька місяців Дантес зробив пропозицію. Спочатку – з саморобною каблучкою, пізніше – вже більш серйозно, у форматі романтичного квесту. Весілля відбувалося пізніше, коли пара змогла зібрати кошти на це святкування.

У березні 2022 року Надя та Володимир оголосили про розлучення. Пара пояснила, що з часом стосунки більше нагадували дружбу, ніж шлюб, тому вони вирішили розійтися.

Після цього обидвоє почали нові стосунки. Надя Дорофєєва почала зустрічатися з ресторатором Михайлом Кацуріним, а у 2023 році вони одружилися. Володимир Дантес також почав стосунки з Дашею Кацуріною. Водночас зараз у медіа ходять чутки, що Дантес і Кацуріна могли розійтися, однак офіційних коментарів з цього приводу не було.