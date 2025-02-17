У костюмі кольору бургунді: Олена Зеленська показала новий образ для візиту в ОАЕ

Володимир та Олена Зеленські прибули до ОАЕ з офіційним візитом. Перша леді України продемонструвала новий образ у штанному костюмі.

Президент та перша леді прилетіли в Об'єднані Арабські Емірати у неділю, 16 лютого. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента.

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Олена Зеленська для офіційного візиту обрала діловий аутфіт. Вона постала у костюмі кольору бургунді, що складався зі штанів-палацо та подовженого жакета. Також перша леді обрала чорну сорочку та доповнила ансамбль чорними лоферами.

Перша леді зібрала волосся в елегантний пучок і зробила ніжний макіяж. Золоті сережки завершили її образ.

Олена Зеленська в ОАЕ / Фото ОП

Мета візиту Зеленських до ОАЕ