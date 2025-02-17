Президент и первая леди прилетели в Объединенные Арабские Эмираты прилетели в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, 16 февраля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента.

Интересно Образы Елены Зеленской: как сейчас выглядит первая леди Украины

Елена Зеленская для официального визита выбрала деловой аутфит. Она предстала в костюме цвета бургунди, состоящий из брюк-палаццо и удлиненного жакета. Также первая леди выбрала черную рубашку и дополнила ансамбль черными лоферами.

Первая леди собрала волосы в элегантный пучок и сделала нежный макияж. Золотые серьги завершили ее образ.

Елена Зеленская в ОАЭ / Фото ОП

Цель визита Зеленских в ОАЭ