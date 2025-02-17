Президент и первая леди прилетели в Объединенные Арабские Эмираты прилетели в Объединенные Арабские Эмираты в воскресенье, 16 февраля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Офиса Президента.
Интересно Образы Елены Зеленской: как сейчас выглядит первая леди Украины
Елена Зеленская для официального визита выбрала деловой аутфит. Она предстала в костюме цвета бургунди, состоящий из брюк-палаццо и удлиненного жакета. Также первая леди выбрала черную рубашку и дополнила ансамбль черными лоферами.
Первая леди собрала волосы в элегантный пучок и сделала нежный макияж. Золотые серьги завершили ее образ.
Елена Зеленская в ОАЭ / Фото ОП
Цель визита Зеленских в ОАЭ
- Президента Владимира Зеленского и его жену встретила в аэропорту государственный министр иностранных дел ОАЭ Рим Аль Хашими.
- Главной целью официального визита супругов является возвращение из российского плена как можно больше украинцев. Кроме того, обсуждать инвестиции и информационное партнерство, гуманитарную программу.