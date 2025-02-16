Кроме этого, в ОАЭ глава государства стремится обсудить большую гуманитарную программу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о визите президента в ОАЭ

Президент говорит, что во время визита, в частности, хотел бы обсудить инвестиции и экономическое партнерство.

Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа,

– заявил Зеленский.

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Отметим, что вскоре также может состояться визит президента Зеленского в Саудовскую Аравию. Туда уже прибыла министр экономики Юлия Свириденко с украинской делегацией. По ее словам, чиновники встретились с почти сотней местных предпринимателей и представили им проекты для инвестиций на пол миллиарда долларов.

Свириденко также сообщила, что в течение следующих дней состоятся десятки встреч, чтобы подготовить визит Зеленского в Саудовскую Аравию.