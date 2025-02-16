Кроме этого, одержания победы военным путем может привести к большим потерям. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для NBC News.

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Как Украина может одержать победу над Россией

Зеленский заявил, что Украина все еще может победить Россию военным путем и добавил, что понимает, какую цену нужно заплатить за это.

Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть,

– говорит президент.

Отметим, что Зеленский также рассказал о потерях украинской армии в войне с Россией и заявил, что на фронте погибло 46 тысяч солдат, еще десятки тысяч пропали без вести или попали в плен, а 380 тысяч воинов получили ранения.