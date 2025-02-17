Президент та перша леді прилетіли в Об'єднані Арабські Емірати у неділю, 16 лютого. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента.
Цікаво Образи Олени Зеленської: як зараз виглядає перша леді України
Олена Зеленська для офіційного візиту обрала діловий аутфіт. Вона постала у костюмі кольору бургунді, що складався зі штанів-палацо та подовженого жакета. Також перша леді обрала чорну сорочку та доповнила ансамбль чорними лоферами.
Перша леді зібрала волосся в елегантний пучок і зробила ніжний макіяж. Золоті сережки завершили її образ.
Олена Зеленська в ОАЕ / Фото ОП
Мета візиту Зеленських до ОАЕ
- Президента Володимира Зеленського та його дружину зустріла в аеропорту державна міністерка закордонних справ ОАЕ Рім Аль Хашімі.
- Головною метою офіційного візиту подружжя є повернення з російського полону якомога більше українців. Окрім того, обговорюватимуть інвестиції та інформаційне партнерство, гуманітарну програму.