Зеленські зустрілися з легендарним українським художником Іваном Марчуком
- Володимир та Олена Зеленські відвідали виставку Івана Марчука та привітали його з 90-річчям.
- Президент Зеленський вручив Івану Марчуку орден князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Володимир та Олена Зеленські зустрілися з легендарним українським художником Іваном Марчуком. Вони відвідали виставку "Іван Марчук. Музейні колекції" у Мистецькому центрі "Шоколадний будинок".
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
На виставці "Іван Марчук. Музейні колекції" представлені роботи легендарного художника з фондів 11 музейних установ Києва, Львова, Сум, Луцька, Івано-Франківська та Канева від кінця 1960-х років до наших днів.
Виставку доповнюють імерсивна проєкція, що оживляє сюжети творів Марчука, та маловідомі архівні факти про життя та творчість Івана Степановича.
Володимир Зеленський подякував художнику за все, що він зробив для України, і за твори, які знають у різних країнах світу, а також привітав з ювілеєм – 12 травня Марчуку виповнилось 90 років.
Ми всі розуміємо, що Іван Степанович усе своє життя боровся за те, щоб бути собою, – то бюрократія, то цензура. Так само як і сьогодні вся наша держава бореться за те, щоб бути собою. І я впевнений, що Іван Степанович переміг у своїй боротьбі. І вся наша Україна переможе у своїй,
– зазначив президент.
Президент України відзначив Івана Марчука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
В інстаграмі Володимир Зеленський наголосив, що Радянський Союз десятиліттями не давав українському художнику повноцінно творити, але він "продовжує працювати для України та з Україною".
Іван Марчук із тих українських митців, чиєю творчістю ми пишаємося та захоплюємося. Художник, який створив власний стиль, власну техніку й понад 5 тисяч полотен, і більшість із них – про Україну. Ці роботи – на виставках у різних частинах світу. Вони про наші краєвиди та легенди, історію, культуру, про наших людей,
– підкреслив глава держави.
З ким раніше зустрівся Іван Марчук?
У лютому Іван Марчук відвідав український благодійний бал у Відні.
У столиці Австрії він зустрівся з ветераном війни Олександром Тереном та співачкою Джамалою.
Нагадаємо, у 1988 році художник емігрував до Австралії, потім переїхав до Канади, також жив у США, проте після серії терористичних актів 11 вересня 2001 році повернувся до України.
Після початку повномасштабного вторгнення Марчук поїхав до Відня.