Емігрують до Канади: дружина Остапчука назвала дату їхнього виїзду з України

Володимир Остапчук із сім'єю готуються до еміграції в Канаду. Дружина шоумена, Катерина, назвала дату їхнього виїзду з України.

Подробицями переїзду Катерина поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Катерина Остапчук розповіла, що разом з чоловіком і сином залишить Україну вже наприкінці травня.

30 травня я вже їду з України. 31 травня Вова веде весілля у Римі, і звідти ми вже в Канаду,

– повідомила вона.

Дружина Остапчука також організовує прощальну зустріч зі своїми підписниками. Вона відбудеться 23 травня в одному з магазинів Києва.

Там класна літня тераса. З мене – просеко та солодке, з вас – присутність. Вхід вільний. Нічого корисного від себе не обіцяю, тільки хіханьки та хаханьки,

– додала Катерина.

Сім'я Остапчуків емігрує в Канаду / Скриншоти з інстаграму Катерини

Для довідки! 6 березня Володимир і Катерина Остапчуки відсвяткували 2 річницю шлюбу. 10 грудня 2024 року в подружжя народився син Тимофій, про що шоумен повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

