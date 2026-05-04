Українські зірки Емігрують до Канади: дружина Остапчука назвала дату їхнього виїзду з України
4 травня, 22:54
Марія Примич
Основні тези
  • Катерина Остапчук оголосила, що їх сім'я залишить Україну 30 травня та вирушить до Канади після весілля у Римі.
  • Вона організовує прощальну зустріч для підписників 23 травня у Києві з безплатним входом.
Володимир Остапчук із сім'єю готуються до еміграції в Канаду. Дружина шоумена, Катерина, назвала дату їхнього виїзду з України.

Подробицями переїзду Катерина поділилась на своїй сторінці в інстаграмі.

Катерина Остапчук розповіла, що разом з чоловіком і сином залишить Україну вже наприкінці травня.

30 травня я вже їду з України. 31 травня Вова веде весілля у Римі, і звідти ми вже в Канаду, 
– повідомила вона.

Дружина Остапчука також організовує прощальну зустріч зі своїми підписниками. Вона відбудеться 23 травня в одному з магазинів Києва.

Там класна літня тераса. З мене – просеко та солодке, з вас – присутність. Вхід вільний. Нічого корисного від себе не обіцяю, тільки хіханьки та хаханьки, 
– додала Катерина.

Сім'я Остапчуків емігрує в Канаду / Скриншоти з інстаграму Катерини

 

 

Для довідки! 6 березня Володимир і Катерина Остапчуки відсвяткували 2 річницю шлюбу. 10 грудня 2024 року в подружжя народився син Тимофій, про що шоумен повідомив на своїй сторінці в інстаграмі

Що відомо про еміграцію Остапчуків?

