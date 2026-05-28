Стильні образи й розкішна локація: Остапчуки вперше показали весільні фото

Перед еміграцією до Канади Володимир і Катерина Остапчуки влаштували весільну фотосесію у заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa під Львовом. Разом із подружжям був їхній син Тимофій.

Остапчуки вперше показали весільні фотографії. Вони опублікували спільний допис в інстаграмі.

Для фотосесії Катерина обрала розкішну сукню з весільного салону CRYSTAL у Львові з атласу та мережева. Блогерка елегантно вклала волосся, злегка його підкрутивши, і зробила красивий макіяж.

Володимир одягнув класичний чорний смокінг з краваткою-метеликом і білу сорочку. Каблучки Остапчуків – від українського ювелірного бренду KOCHUT. Фотографував подружжя Сергій Мазур.

На одному з фото Остапчук позує з сином Тимофієм, якого Катерина народила 10 грудня 2024 року. Батьки одягли хлопчика у чорний костюм, краватку та білу сорочку.

Володимир і Катерина Остапчуки / Фотограф Сергій Мазур

Нагадаємо, що Катерина та Володимир разом з 2022 року. 6 березня вони відсвяткували 2-гу річницю шлюбу.

До цього Остапчук двічі був одружений. Перша дружина ведучого – Олена Войченко. Експодружжя виховує доньку Емілію та сина Олександра-Евана. Друга дружина – нотаріус Христина Горняк, від якої чоловік не має дітей.

Чому й коли Остапчуки емігрують до Канади?

Катерина й Володимир почали думати про переїзд у Канаду ще рік тому, а остаточно ухвалили рішення після того, як унаслідок російського обстрілу 22 лютого постраждав будинок Остапчука в котеджному містечку "Золоче" у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.

Ведучий є резидентом Канади. Саме там живуть його діти від першого шлюбу.

Сьогодні Остапчуки поїхали з Києва. Раніше Катерина розповідала, що вони поїдуть з України 30 травня. 31-го Володимир має провести весілля у Римі, і звідти сім'я поїде до Канади.