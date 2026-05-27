Володимир Ращук вразив схудненням на 40 кілограмів: який вигляд має актор

Український актор Володимир Ращук розповів, як йому вдалося схуднути на 40 кілограмів. Зараз зірка серіалу "Прикордонники" важить 100 кілограмів.

Про це Ращук розповів в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром". Журналістка ТСН поспілкувалася з ним на гала-прем'єрі фільму "Хрещатик 48/2", в якому знявся актор.

Володимир Ращук розповів, що відсоток жирової маси в його організмі складає близько 10%. Актор тренується три рази на тиждень, проте раніше у нього також були змагання з бодибілдингу.

Зараз уже можу нормально їсти й спокійно тренуватися, а не жорстко,

– зазначив він.

Журналістка зауважила, що в Ращука навіть змінилося обличчя, проте він запевнив, що не робив ніяких процедур. Актор поділився деякими секретами свого схуднення.

Мені завжди здавалося, що в мене широка кістка, але насправді це просто дисципліна. І трішки треба нормально харчуватися. Треба їсти чисту, збалансовану, необроблену їжу,

– підкреслив Володимир.

