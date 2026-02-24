"Курган & Agregat", Олександр Рудинський та інші: Зеленський нагородив діячів культури
- Президент Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня гурт "Курган & Agregat", Анастасію Пустовіт та Олександра Рудинського за їх внесок у зміцнення державності.
- Орденом княгині Ольги III ступеня були нагороджені Віра Агєєва та Тамара Гундорова.
Володимир Зеленський постановив відзначити нагородами та орденами українських діячів культури та митців. Президент ухвалив це рішення до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.
Президент Зеленський роздав нагороди за заслуги у "зміцненні державності", самовідданість, допомогу в захисті суверенітету та вірності українському народові. Про це повідомляє відповідний указ на сайті Офісу Президента.
Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" III ступеня учасників гурту "Курган & Agregat", які активно волонтерять та допомагають Силам оборони: Аміла й Раміла Насірових та Євгена Володченка.
Також орден "За заслуги" III ступеня лідер держави присвоїв відомим українським акторам – Анастасії Пустовіт та Олександру Рудинському.
Орденом княгині Ольги III ступеня президент України нагородив Віру Агєєву – письменницю та літературознавицю, а також культурологиню Тамару Гундорову.
Це не єдині діячі української культури, які отримали нагороду від президента. Також орден "За заслуги" III ступеня здобули:
- Семен Кантор – директор Музею сучасного мистецтва Одеси;
- Богдан Логвиненко – письменник, журналіст, громадський діяч,
- Іван Мелета – артист оркестру Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика.
Як волонтерить гурт "Курган & Agregat"?
- Колектив "Курган & Agregat" з перших днів повномасштабного вторгнення активно доєднався до волонтерського руху. Євген Володченко, Аміл та Раміл Насірови не лише збирали кошти на військо, але й відкрито висловлювалися про артистів, які проводять благодійні тури лиш заради формальності.
- У 2024 році колектив упродовж євротуру зібрав понад 14 мільйонів гривень, а в липні цього року зібрав ще близько 19 мільйонів гривень. За їхню діяльність у 2024 році президент Зеленський нагородив музикантів відзнакою "Золоте серце".
- Навесні цього року відбудеться європейський тур гурту "Курган & Agregat". Про це йдеться на сторінці Аміла Насірова. Як і зазвичай, уся сума з прибутку піде на допомогу захисникам та захисницям.