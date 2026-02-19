Стала молодою леді, – Володимир Зеленський вперше за довгий час розповів про доньку

Президент Володимир Зеленський висловився про свою родину. Він згадав про доньку й зізнався, що пропустив мить, коли вона подорослішала.

Президент України 18 лютого дав нове інтерв'ю британському журналісту Пірсові Моргану, яке вийшло на його ютуб-каналі. У Зеленського запитували не тільки про політику, але й про стосунки з його сім'єю.

Пірс Морган поцікавився, як повномасштабна війна вплинула на його особисте життя та стосунки з родиною. Зеленський зізнався, що йому "бракує часу" на сім'ю.

Зокрема, лідер країни висловився про доньку Олександру. Зеленський розповів, що пропустив ту мить, як подорослішала дівчинка.

Донька вже не дитина, а молода леді, і я втратив цей час. Втратив цей період між її дитинством і нинішнім моментом. Я навіть не скажу, що через війну. Я втратив це через себе. Звісно, це через цей воєнний період. Але в будь-якому разі це моє особисте питання,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент України додав, що у його сина буває безліч запитань до батька. Але їм не завжди знаходиться час поспілкуватися.

"Ми сумуємо одне за одним. Це та стабільна річ, яку в нас є, окрім любові одне до одного", – підсумував Зеленський.

Що відомо про дітей Володимира Зеленського?