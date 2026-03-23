Це його вибір, – Зеленський відповів, як ставиться до бажання сина стати солдатом
- Президент Зеленський рідко бачиться з сім'єю під час війни, але знає про захоплення своєї 21-річної доньки, яка закінчує університет.
- Зеленський зазначив, що вибір сина стати солдатом є його особистим, і для нього головне, щоб хлопець залишався в Україні.
Президент Володимир Зеленський рідко бачиться з сім'єю та дітьми під час великої війни. Однак він розповів, як справи у його дорослої доньки та молодшого сина.
Президент України дав інтерв'ю ВВС та поділився особистим. Фрагмент розмови опублікували на сторінці в інстаграмі.
Володимир Зеленський розповів, що його донька скоро закінчить навчання в університеті. І хоч йому не вдається проводити з нею багато часу, він бачить та знає про її захоплення та смак.
Дочка – їй уже 21 рік, вона вже не дитина. Прекрасно, я дуже її люблю. І характер є. Є особистість – це круто,
– поділився Володимир Зеленський.
Лідер країни додав, що всі його зустрічі з дружиною та дітьми – це "прекрасні моменти". Адже часу на таке дозвілля у нього зовсім немає.
Кореспондентка BBC також пригадала, що свого часу Олена Зеленська казала про те, що їхній 13-річний син хоче стати солдатом. Президент відповів, як ставиться до таких думок Кирила.
Це виключно його вибір – ким бути. Для мене найголовніше, щоб він був в Україні,
– сказав Володимир Зеленський.
Що відомо про дітей Володимира Зеленського?
- Володимир та Олена Зеленські перебувають у шлюбі понад 20 років. У 2004 році у подружжя народилась донька Олександра. Через 9 років вони стали батьками вдруге – народився син Кирило.
- Під час повномасштабної війни Олена Зеленська разом з дітьми залишаються в Україні. Зараз вони здобувають освіту – Олександра навчається в університеті на юридичному факультеті, а Кирило в школі.
- Раніше в інтерв'ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський казав, що його донька вже стала "юною леді". Через брак часу президент пропустив той момент, коли Олександра подорослішала.