Це його вибір, – Зеленський відповів, як ставиться до бажання сина стати солдатом
23 березня, 09:11
Це його вибір, – Зеленський відповів, як ставиться до бажання сина стати солдатом

Марія Касій
Основні тези
  • Президент Зеленський рідко бачиться з сім'єю під час війни, але знає про захоплення своєї 21-річної доньки, яка закінчує університет.
  • Зеленський зазначив, що вибір сина стати солдатом є його особистим, і для нього головне, щоб хлопець залишався в Україні.

Президент Володимир Зеленський рідко бачиться з сім'єю та дітьми під час великої війни. Однак він розповів, як справи у його дорослої доньки та молодшого сина.

Президент України дав інтерв'ю ВВС та поділився особистим. Фрагмент розмови опублікували на сторінці в інстаграмі

Володимир Зеленський розповів, що його донька скоро закінчить навчання в університеті. І хоч йому не вдається проводити з нею багато часу, він бачить та знає про її захоплення та смак. 

Дочка – їй уже 21 рік, вона вже не дитина. Прекрасно, я дуже її люблю. І характер є. Є особистість – це круто, 
– поділився Володимир Зеленський. 

Лідер країни додав, що всі його зустрічі з дружиною та дітьми – це "прекрасні моменти". Адже часу на таке дозвілля у нього зовсім немає. 

Кореспондентка BBC також пригадала, що свого часу Олена Зеленська казала про те, що їхній 13-річний син хоче стати солдатом. Президент відповів, як ставиться до таких думок Кирила. 

Це виключно його вибір – ким бути. Для мене найголовніше, щоб він був в Україні, 
– сказав Володимир Зеленський. 

Що відомо про дітей Володимира Зеленського? 

  • Володимир та Олена Зеленські перебувають у шлюбі понад 20 років. У 2004 році у подружжя народилась донька Олександра. Через 9 років вони стали батьками вдруге – народився син Кирило.
  • Під час повномасштабної війни Олена Зеленська разом з дітьми залишаються в Україні. Зараз вони здобувають освіту – Олександра навчається в університеті на юридичному факультеті, а Кирило в школі.
  • Раніше в інтерв'ю Пірсу Моргану Володимир Зеленський казав, що його донька вже стала "юною леді". Через брак часу президент пропустив той момент, коли Олександра подорослішала.