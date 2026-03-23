Це його вибір, – Зеленський відповів, як ставиться до бажання сина стати солдатом

Президент Володимир Зеленський рідко бачиться з сім'єю та дітьми під час великої війни. Однак він розповів, як справи у його дорослої доньки та молодшого сина.

Президент України дав інтерв'ю ВВС та поділився особистим. Фрагмент розмови опублікували на сторінці в інстаграмі.

Дивіться також Є сигнали, що можливе продовження обмінів, – Зеленський після зустрічі делегацій у США

Володимир Зеленський розповів, що його донька скоро закінчить навчання в університеті. І хоч йому не вдається проводити з нею багато часу, він бачить та знає про її захоплення та смак.

Дочка – їй уже 21 рік, вона вже не дитина. Прекрасно, я дуже її люблю. І характер є. Є особистість – це круто,

– поділився Володимир Зеленський.

Лідер країни додав, що всі його зустрічі з дружиною та дітьми – це "прекрасні моменти". Адже часу на таке дозвілля у нього зовсім немає.

Кореспондентка BBC також пригадала, що свого часу Олена Зеленська казала про те, що їхній 13-річний син хоче стати солдатом. Президент відповів, як ставиться до таких думок Кирила.

Це виключно його вибір – ким бути. Для мене найголовніше, щоб він був в Україні,

– сказав Володимир Зеленський.

Що відомо про дітей Володимира Зеленського?