Український гуморист Володимир Жогло схуднув більш ніж на 64 кілограми та показав свій оновлений вигляд у новому інтерв'ю.

Комік розповів, як змінив харчування, щоб підтримувати форму, і що допомогло йому досягти такого результату. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал lviv24.

Так, з'ясувалося, що вага гумориста зараз становить 99 кілограмів. До цього він переніс операцію зі зменшення шлунка на 80% – цей метод схуднення Жогло обрав через надто насичений робочий графік і брак часу.

На піку важив 164. Я носив на собі ще одну повноцінну дорослу людину,

– поділився Володимир.

Він розповів, що зараз харчується невеликими порціями по 150 грамів. У раціоні немає суворих заборон, однак гуморист відмовився від страв, які важко споживати фізично, зокрема від бургерів і хот-догів. Крім того, він зменшив кількість жирного та смаженого, повністю виключив бобові й мучне, майже не вживає солодкого, не п'є газованих напоїв і перестав їсти на ніч.

До того ж Жогло поділився, що алкоголь вживає дуже рідко.

