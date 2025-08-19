Відомий гуморист Володимир Жогло розповів про свого сина Остапа, який має затримку розвитку. Він розкрив, який діагноз в 4-річного хлопчика.

Крім того, зізнався, як це – виховувати дитину з особливими потребами. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал lviv24.

Він (Остап – 24 Канал) ще не спілкується, ще в памперсі й не може виконувати базових завдань, не усвідомлює певних процесів і їх не розуміє. Ти маєш дорослу дитину, яка по факту поводиться як специфічна маленька дитина,

– розповів про Володимир.

У жовтні хлопчику буде 5 років і зараз він постійно займається з висококваліфікованими реабілітологами в спеціальному центрі розвитку.

Жогло зазначив, що прогрес у сина є, але його важко помітити відразу. Дитина повторює слова, проте поки не використовує їх свідомо. Він може сказати "мама" або "тато", але у малюка наразі відсутнє розуміння причинно-наслідкових зв'язків, тому він поки не усвідомлює, що його батько – це саме Володимир.

Гуморист додав, що родина досі не отримала точного діагнозу. Хоча медики припускають аутизм, у консультативному висновку хлопчика зазначено "психічні патології".

Попри всі труднощі, Володимир підкреслив, що його син завжди прокидається радісним, що заряджає батьків позитивом та дає сили.

Інтерв'ю з Володимиром Жогло: дивіться відео онлайн

