Вєрку Сердючку з бендом не випустили за кордон: у команді Данилка відреагували
- Вєрка Сердючка та її бенд перенесли концерти в Європі через раптову зупинку Мінкультом видачі дозволів на виїзд.
- Кабмін урегулював питання виїзду артистів за кордон, але з'явилися нові умови.
Вєрка Сердючка та її бенд перенесли концерти в Європі. Команда Андрія Данилка пояснила, що стало причиною.
Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) планували у березні виступили з кількома концертами за кордоном. Однак команда не отримала дозволу на виїзд. Про це повідомили на сторінці Вєрки Сердючки, передає 24 Канал.
До слова Артистам знову можна виїжджати за кордон, але є нюанси: що саме змінилося
У команді Андрія Данилка повідомили, що заздалегідь подали документи для виїзду за кордон. Але через раптову зупинку видачі Мінкультом дозволів на виїзд, гурт VERKA SERDUCHKA & BAND не отримав листа сприяння.
Концерти, які мали відбутися в Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі, перенесено. Згодом стануть відомі нові дати.
Вєрка Сердючка та її гурт перенесли концерти / Фото з інстаграму Вєрки Сердючки
Виїзди артистів за кордон: деталі й нові правила
- З 3 березня Мінкульт призупинив видачу листів сприяння до ДПСУ, які дозволяли митцям і медійникам виїжджати за кордон. Серед причин – те, що понад 500 чоловіків таким чином покинули Україну та не повернулися.
- Через це рішення багатьом артистам довелось переносити чи скасовувати заплановані заходи за кордоном. Фронтмен гурту "1914" Дмитро Кумар заявив про фінансові збитки, а Дмитро Шуров повідомив про перенесення туру "Краще Що Є".
- Днями Кабмін урегулював питання та дозволив митцям і медійникам знову виїжджати за кордон. Але з'явилась низка нововведень – документи перевіряють відповідні інституції, юридичні особи повинні мати статус критичності, ФОПи мають діяти й бути зареєстрованими три роки, виїзд дозволяється на термін до 60 днів.