Виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні вирізали з запису: Данилко відповів обуреним єврофанам

Євробачення щороку провокує чимало обговорень навколо виступів, постановок і результатів конкурсу. 2026 рік не став винятком – у соцмережах активно обговорюють попурі в інтервал-акті на фіналі пісенного змагання.

Після виступу всіх учасників Євробачення-2026 на сцені з'являлися зірки пісенного конкурсу. Вони виконували найбільші хіти. Відео інтервал-акту з'явилося на ютуб-каналі Євробачення.

Єврофани помітили, що з нарізки зникли деякі моменти виступу знаменитостей. Зокрема, монтажери вирізали фінальну частину, коли Вєрка Сердючка а-капела проспівала хіт Доменіко Модуньйо – Volare (Nel blu, dipinto di blu). Багатотисячна публіка гучно підспівувала артистці – і цей момент зворушив багатьох.

Цікаво, що також вирізали момент з піснею Espresso Macchiato, яка минулого року спровокувала скандал на Євробаченні.

У коментарях прихильники обурюються, чому з відео забрали чуттєвий момент з Вєркою Сердючкою. Зірку також називають справжнім "босом Євробачення".

"Вони вирізали Volare з Вєркою Сердючкою наприкінці, коли весь зал підспівував. Несправедливо";

"Де уривок, де Вєрка Сердючка з аудиторією співає Volare? Будь ласка, завантажте повну версію, це була найкраща частина!";

"Чому ви вирізали фінальну частину з Вєркою Сердючкою та Volare? Це було неймовірно!";

"Ви вирізали найкращу частину";

"Де Volare?";

"Нам потрібна повна версія! Ви вирізали те, за чим люди сюди повертаються";

"Де шматочок, як Вєрка Сердючка співає з людьми?"

"Вєрка заслуговує більше екранного часу".

Інтервал-акт у гранд-фіналі Євробачення: дивіться відео онлайн

Зазначимо, що цей момент залишився у повному записі прямого ефіру гранд-фіналу Євробачення-2026.

Як прокоментував ситуацію Андрій Данилко?

Артист не пройшов повз скандалу, повідомили у його пресслужбі. Артист подякував єврофанам за щиру реакцію та підтримку.

Звичайно, мені б хотілось, щоб всі могли подивитись повноцінний виступ, а не обрізаний фрагмент. Але я радий, що принаймні тисячі глядачів у залі побачили номер наживо та співали разом з нами. Розумію, що організатори не хотіли нас образити, в них є своє бачення, свої умови. Але я не розумію, навіщо запрошувати, як кажуть, "ікону Євробачення", і її не показувати...

– здивувався Андрій Данилко.

Артист зізнався, що не може вплинути на ситуацію. Але це стало для нього уроком: якщо й погоджуватися на участь у подібних заходах, то заздалегідь домовлятися про всі деталі.

У команді розповіли, що в цьому є й позитивний момент: Андрій Данилко вирішив зв'язатися з правовласниками пісні Volare і домовитись про дозвіл на кавер.

"Я з величезним задоволенням записав би повну версію Volare і, якщо пощастить, подарував би цій пісні нове життя. Для мене найцінніше – коли на наших концертах люди і сміються, і плачуть, і відчувають теплу ностальгію", – поділився артист.



Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото пресслужби

Хто виконав попурі у фіналі Євробачення?

В яскравому інтервал-акті виступили легенди Євробачення. Це фінський гурт Lordi, норвезький артист Олександр Рибак, Еріка Вікман, Крістіан Костов, Міріана Конте та інші знаменитості. Серед них і українські артисти - Руслана та Вєрка Сердючка.

Усі зірки влаштували видовищний номер з виконанням хітів конкурсу. Це композиції Puppet on a String, Euphoria, Mon Amour, Waterloo, Fairytale, Congratulations та багато інших.