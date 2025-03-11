Нідерландський гурт Within Temptation підтримав Україну після зупинки допомоги США
- Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Гурт Within Temptation закликав світ донатити після зупинки допомоги від США.
- Лідерка гурту Шерон ден Адель висловила розчарування через припинення допомоги та наголосила на важливості підтримки українців.
Колектив Within Temptation висловив свою підтримку Україні. Вони закликали світ донатити на тлі призупинення допомоги від США.
На офіційній сторінці Within Temptation опублікували відео, в якому закликали світ підтримувати Україну. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм гурту.
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Лідерка Within Temptation Шерон ден Адель зізналась, що відчула себе безсилою через припинення допомоги Україні з боку США. Вона підкреслила, що варто продовжувати підтримувати українців донатами.
Ми відчували себе безсилими. Нам було сумно. Ми були розчаровані тим, що Америка відмовилася від підтримки України. Але є речі, які ми можемо зробити. І це – пожертвувати кошти організаціям,
– закликали на сторінці Within Temptation.
Зокрема, фронтвумен гурту закликала світ донатити на United24 та некомерційну громадську благодійну організацію Ukraine Aid Ops.
Within Temptation підтримують Україну: відео
Нагадаємо, нідерландський колектив Within Temptation підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У 2024 році гурт презентував пісню А Fool's Parade, що записана у колаборації з українським виконавцем Alex Yarmak. Кліп на цей трек знімали в Україні.
Які зірки підтримали Україну на тлі останніх подій
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