Квіткова, Єфросиніна, Осадча й інші: хто виступить на наймасштабнішому форумі жіночого лідерства
- Woman Force Forum 2026 у Львові збере понад 600 жінок з різних сфер для обговорення лідерства, підприємництва та особистісного розвитку.
- Серед спікерок форуму – відомі українські діячки, такі як Катерина Осадча, Маша Єфросиніна та Даша Квіткова, а програма включає 7 тематичних блоків.
21 березня у Львові відбудеться Woman Force Forum-2026 – найбільший в Україні форум про жіноче лідерство, підприємництво та особистісний розвиток.
На подію з'їдуться понад 600 жінок з усієї країни: засновниці компаній, топменеджерки, журналістки, інфлюенсерки та креаторки. Що саме відбудеться на форумі – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
Ми створюємо Woman Force Forum як простір, де жінки можуть відверто ділитися досвідом і черпати силу одна від одної. Ми хочемо, щоб кожна учасниця відчула підтримку та енергію інших успішних, розумних і яскравих жінок,
– зазначив Денис Ринський, організатор форуму та засновник компанії Global Events.
Серед спікерок Woman Force Forum-2026 – відомі українські діячки з медіа, бізнесу та культури:
- Катерина Осадча – телеведуча, засновниця благодійного фонду;
- Маша Єфросиніна – телеведуча, Почесна Амбасадорка ООН, співзасновниця "Фонду Маша";
- Даша Квіткова – інфлюенсерка та ініціаторка благодійних проєктів;
- Валерія Гузема – засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry;
- Тетяна Парфільєва – співзасновниця бренду CHER'17, яка потрапила у рейтинг Forbes "30 до 30";
- TAYANNA – співачка та авторка пісень;
- Руся Данілкіна – 21-річна ветеранка російсько-української війни.
А також: Наталка Денисенко, Ірина Пістрюга, Анастасія Скальницька, Ніка Гук, Аліна Френдій, Ельвіра Гасанова, Лєра Мандзюк, Анастасія Цимбаралу, Тетяна Фолошня та інші.
Що відомо про Woman Force Forum-2026?
- Програма форуму складається з 7 тематичних блоків: бізнес, стиль, публічність, баланс, трансформація, креативність та партнерство. На учасниць чекають виступи спікерок, панельні дискусії, нетворкінг та яскраве афтепаті.
- Під час форуму говоритимуть про вплив, лідерство та баланс між кар'єрою, сім'єю, війною і відновленням країни. Також обговорюватимуть те, як жінки змінюють економіку, культуру, медіа та бізнес, і як зберегти внутрішню силу, створюючи успішні бренди та сенси, що об'єднують спільноти.
- Woman Force Forum-2026 відбудеться в Emily Event Hall, що розташований на території комплексу Emily Resort у Винниках.