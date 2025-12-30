30 грудня, 17:39
Я сказала "так", – переможниця "Холостяка" виходить заміж
Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь виходить заміж. Коханий освідчився блогерці й вона сказала "так".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Бєлєнь. Вона опублікувала фото обручки.
Інна Бєлєнь розповіла, що її історія з коханим розпочалася ще у 2002 році. Вони вчилися в одній школі. За словами блогерки, в 11 класі вони переписувалися годинами, але тоді "чогось бракувало, щоб зробити перший крок". Бєлєнь зізналась, що хлопець їй подобався, однак дівчина удавала, що це не так.