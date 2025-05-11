"Виховали зірок": як виглядали мама Каменських, Горбунова та інших знаменитостей у молодості

У День матері українські зірки поділилися кадрами з сімейних альбомів, щоб віддати шану найголовнішим жінкам у житті. Знаменитості показали фотографії своїх мам у молодості.

Серед них світлини виставили Юрій Горбунов, Анатолій Анатоліч, Настя Каменських та інші, пиши Show 24.

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Так, відомий телеведучий Горбунов поділився зворушливим архівним знімком своєї матері, якої, на жаль, вже немає серед живих. "Десь там зверху все бачиш! Завжди красива і молода", – написав Юрій під фото.

Телеведучий Анатолій Анатоліч розмістив в інстаграмі серію фотографій своєї мами Людмили Олександрівни в молодості, супроводивши їх теплими словами.

Мама ростила мене в дуже складні часи. Я вдячний за те, що моє дитинство було все одно щасливим. І це заслуга мами перш за все,

– написав шоумен.

Співачка Настя Каменських також показала архівні кадри мами Людмили. Шанувальники відзначили, наскільки сильно артистка схожа на свою матір.

Виконавиця Jerry Heil не лише поділилася фото своєї мами в молодості, але й показала, як вона змінилась, і зазначила, що саме мати стала для неї головним прикладом для наслідування.

Реперка alyona alyona розмістила зворушливе фото, де вона ще маленька дівчинка, а її мати — молода й усміхнена.



Alyona alyona з мамою / Фото з інстаграму реперки

У святковий день танцівниця Ілона Гвоздьова теж поділилася з шанувальниками рідкісним знімком своєї матері Ніни в молодості, яка тримала її маленьку на руках.



Ілона Гвоздьова з мамою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Напередодні наша редакція писала про те, як українські зірки привітали найрідніших з Днем матері.