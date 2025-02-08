Рекордсмени Євробачення – які країни лідирують у кількості перемог на співочому конкурсі
- Євробачення - щорічний конкурс, що проходить з 1956 року, де деякі країни здобули перемогу кілька разів.
- Євробачення 2025 відбудеться в швейцарському місті Базель з півфіналами 13 і 15 травня та фіналом 17 травня.
Євробачення – це щорічний конкурс, який проходить з 1956 року. За цей час одні країни так і не здобули перемоги, а інші – ставали переможцями по декілька разів. Ба більше, декому це вдалось зробити три роки підряд.
Цього року Євробачення 2025 пройде у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 і 15 травня, тоді як гранд-фінал – 17 травня. Зовсім скоро Україна дізнається, хто поїде представляти її на співочому конкурсі, тому на фоні цих подій пропонуємо дізнатись, яка країна чи країни вважаються рекордсменами за кількістю перемог на Євробаченні, пише Show24.
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Які країни є лідерами за перемогами на Євробаченні
Загалом, найбільше перемог на конкурсі здобули 11 країн: Ірландія, Швеція, Велика Британія, Франція, Люксембург, Нідерланди, Ізраїль, Україна, Данія, Норвегія, Італія.
Однак серед цього списку є тільки два лідери, кількості перемог яких можна тільки позаздрити. Йдеться про Ірландію, яка перемагала сім разів, три перемоги з яких були підряд – 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996.
Також не можна оминути й Швецію, яка також має сім перемог – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023.
Трійку лідерів замикають аж чотири країни, які мають по п'ять перемог. Велика Британія – 1967, 1969, 1976, 1981, 1997, Франція – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977, Люксембург – 1961, 1965, 1972, 1973, 1983, Нідерланди – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019.
Трохи нижче за рейтингом опустився Ізраїль, який має чотири перші місця у 1978, 1979, 1998, 2018 роках. По три перемоги отримали аж чотири країни: Данія – 1963, 2000, 2013, Норвегія – 1985, 1995, 2009, Італія – 1964, 1990, 2021 та Україна – 2004, 2016, 2022.
Цього року країни-учасниці конкурсу мають усі шанси, щоб змінити статистику. Можливо, й представники України, яких ми дізнаємось 8 лютого, здобудуть четверту перемогу для нашої країни.