Рекордсмени Євробачення – які країни лідирують у кількості перемог на співочому конкурсі

Євробачення – це щорічний конкурс, який проходить з 1956 року. За цей час одні країни так і не здобули перемоги, а інші – ставали переможцями по декілька разів. Ба більше, декому це вдалось зробити три роки підряд.

Цього року Євробачення 2025 пройде у швейцарському місті Базель. Півфінали відбудуться 13 і 15 травня, тоді як гранд-фінал – 17 травня. Зовсім скоро Україна дізнається, хто поїде представляти її на співочому конкурсі, тому на фоні цих подій пропонуємо дізнатись, яка країна чи країни вважаються рекордсменами за кількістю перемог на Євробаченні, пише Show24.

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