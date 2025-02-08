Какие страны являются лидерами по победам на Евровидении

В общем, больше всего побед на конкурсе получили 11 стран: Ирландия, Швеция, Великобритания, Франция, Люксембург, Нидерланды, Израиль, Украина, Дания, Норвегия, Италия.

Однако среди этого списка есть только два лидера, количеству побед которых можно только позавидовать. Речь идет о Ирландии, которая побеждала семь раз, три победы из которых были подряд – 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996.

Также нельзя обойти стороной и Швецию, которая также имеет семь побед – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023.

Ирландия и Швеция – лидеры по количеству побед на Евровидении / Коллаж 24 Канала

Тройку лидеров замыкают аж четыре страны, которые имеют по пять побед. Великобритания – 1967, 1969, 1976, 1981, 1997, Франция – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977, Люксембург – 1961, 1965, 1972, 1973, 1983, Нидерланды – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019.

Чуть ниже по рейтингу опустился Израиль, который имеет четыре первых места в 1978, 1979, 1998, 2018 годах. По три победы получили аж четыре страны: Дания – 1963, 2000, 2013, Норвегия – 1985, 1995, 2009, Италия – 1964, 1990, 2021 и Украина – 2004, 2016, 2022.

В этом году страны-участницы конкурса имеют все шансы, чтобы изменить статистику. Возможно, и представители Украины, которых мы узнаем 8 февраля, получат четвертую победу для нашей страны.