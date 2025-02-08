Які країни є лідерами за перемогами на Євробаченні

Загалом, найбільше перемог на конкурсі здобули 11 країн: Ірландія, Швеція, Велика Британія, Франція, Люксембург, Нідерланди, Ізраїль, Україна, Данія, Норвегія, Італія.

Однак серед цього списку є тільки два лідери, кількості перемог яких можна тільки позаздрити. Йдеться про Ірландію, яка перемагала сім разів, три перемоги з яких були підряд – 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996.

Також не можна оминути й Швецію, яка також має сім перемог – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023.

Ірландія та Швеція – лідери за кількістю перемог на Євробаченні / Колаж 24 Каналу

Трійку лідерів замикають аж чотири країни, які мають по п'ять перемог. Велика Британія – 1967, 1969, 1976, 1981, 1997, Франція – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977, Люксембург – 1961, 1965, 1972, 1973, 1983, Нідерланди – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019.

Трохи нижче за рейтингом опустився Ізраїль, який має чотири перші місця у 1978, 1979, 1998, 2018 роках. По три перемоги отримали аж чотири країни: Данія – 1963, 2000, 2013, Норвегія – 1985, 1995, 2009, Італія – 1964, 1990, 2021 та Україна – 2004, 2016, 2022.

Цього року країни-учасниці конкурсу мають усі шанси, щоб змінити статистику. Можливо, й представники України, яких ми дізнаємось 8 лютого, здобудуть четверту перемогу для нашої країни.