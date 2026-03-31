Деякі не витримали й року: найкоротші шлюби українського шоубізнесу

На жаль, у життях знаменитостей часто так буває, що їм просто не щастить створити сім'ї, які проіснували б довго. Дехто навіть після одруження не витримує й до першої річниці, що дуже часто дивує шанувальників пари.

В українському шоубізнесі також є чимало прикладів зіркових розлучень, які стались невдовзі після весілля. 24 Канал розповість про п'ять таких пар.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко

Пара познайомилась на зйомках кліпу Дмитра Монатіка. Спершу усе почалось з простого спілкування, а потім переросло у стосунки. У 2020 році Тарас освідчився у коханні Тіні у прямому етері шоу "Танці з зірками".

Через рік вони відіграли весілля у колі близьких людей. Однак їхня сім'я протрималась всього 11 місяців.

Весілля Тараса Цимбалюка й Тіни Антоненко / Фото з інстаграму актора

Цимбалюк пізніше пояснив, що їхня проблема була в тому, що вони не приділяли часу тому, щоб обговорити конфліктні ситуації. Усвідомлення про це прийшло після початку повномасштабної війни.

Ми зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі. Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом, але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося,

– казав актор.

Олександр Волошин й Анна Трінчер

Пара була у стосунках із 2021 року. Через рік вони одружились, а вже через рік оголосили про розлучення. Анна та Олександр намагалися подолати кризу у шлюбі, однак виправити ситуацію їм не вдалося.

Цікаво, що потім блогер-втікач Волошин хотів поновити стосунки, однак співачка вирішила не повертатись до минулого.

Весілля Олександра Волошина та Анни Трінчер / Фото з соцмереж

Наталія Могилевська й Дмитро Чалий

Першим офіційним обранцем співачки був бізнесмен Дмитро Чалий. Весілля відгуляли у 2004 році, а у медовий місяць вирушили до Парижа. Здавалось, що нарешті Наталія знайшла своє щастя, але через рік пара подала на розлучення. Що стало причиною такого рішення – невідомо.

Весільне фото Наталії Могилевської та Дмитра / Фото видання Viva

Олександр Кривошапко й Тетяна Денисова

У 2011 році співак одружився з хореографинею Тетяною Денисовою, яка старша від нього на 12 років. Через пів року шлюб розпався.

Олександр Кривошапко й Тетяна Денисова / Фото з інстаграму співака

До слова, зрадниця Денисова відмовилась від українського паспорта й отримала російське громадянство. Ще на початку повномасштабної війни танцівниця відмовилась від засудження дій РФ і від висловлювань на підтримку України.

Аліна Гросу та Олександр Комков

У 2019 році співачка вийшла заміж за Олександра Комкова. Розкішне весілля відгуляли в Італії, а на святкуванні були присутні й інші зірки українського шоубізнесу. Та через пів року сімейне щастя зазнало краху.

Весілля Аліни Гросу / Фото з мережі

Гросу розповідала, що їй дістався "голий-босий чоловік".

Перший чоловік був звичайний, з хорошої сім'ї, але вони всі статки розгубили, мені дістався голий-босий із надією на те що стане бізнесменом. Сів на шию, жив за мої гроші, потім в кінці журналістам сказав, що великі гроші в мене вклав. Видно, на початку стосунків в чашку кави,

– відверто казала артистка у тіктоці.

Сьогодні Аліна перебуває при надії. Свого коханого вона публіці показує з прикритим обличчям, однак припускають, що це російський актор Роман Полянський.