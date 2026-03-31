Деякі не витримали й року: найкоротші шлюби українського шоубізнесу
- П'ять українських зіркових пар розлучилися невдовзі після весілля, не витримавши й року.
- Причини розлучень варіюються від нерозв'язаних конфліктів до фінансових проблем і особистих розбіжностей.
На жаль, у життях знаменитостей часто так буває, що їм просто не щастить створити сім'ї, які проіснували б довго. Дехто навіть після одруження не витримує й до першої річниці, що дуже часто дивує шанувальників пари.
В українському шоубізнесі також є чимало прикладів зіркових розлучень, які стались невдовзі після весілля. 24 Канал розповість про п'ять таких пар.
Зверніть увагу Як за час кар'єри змінилась Селін Діон, яка живе з невиліковною хворобою
Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко
Пара познайомилась на зйомках кліпу Дмитра Монатіка. Спершу усе почалось з простого спілкування, а потім переросло у стосунки. У 2020 році Тарас освідчився у коханні Тіні у прямому етері шоу "Танці з зірками".
Через рік вони відіграли весілля у колі близьких людей. Однак їхня сім'я протрималась всього 11 місяців.
Цимбалюк пізніше пояснив, що їхня проблема була в тому, що вони не приділяли часу тому, щоб обговорити конфліктні ситуації. Усвідомлення про це прийшло після початку повномасштабної війни.
Ми зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі. Ми намагалися зробити паузу, думали, що зможемо бути разом, але зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, в яких абсолютно не збігаємося,
– казав актор.
Олександр Волошин й Анна Трінчер
Пара була у стосунках із 2021 року. Через рік вони одружились, а вже через рік оголосили про розлучення. Анна та Олександр намагалися подолати кризу у шлюбі, однак виправити ситуацію їм не вдалося.
Цікаво, що потім блогер-втікач Волошин хотів поновити стосунки, однак співачка вирішила не повертатись до минулого.
Наталія Могилевська й Дмитро Чалий
Першим офіційним обранцем співачки був бізнесмен Дмитро Чалий. Весілля відгуляли у 2004 році, а у медовий місяць вирушили до Парижа. Здавалось, що нарешті Наталія знайшла своє щастя, але через рік пара подала на розлучення. Що стало причиною такого рішення – невідомо.
Олександр Кривошапко й Тетяна Денисова
У 2011 році співак одружився з хореографинею Тетяною Денисовою, яка старша від нього на 12 років. Через пів року шлюб розпався.
До слова, зрадниця Денисова відмовилась від українського паспорта й отримала російське громадянство. Ще на початку повномасштабної війни танцівниця відмовилась від засудження дій РФ і від висловлювань на підтримку України.
Аліна Гросу та Олександр Комков
У 2019 році співачка вийшла заміж за Олександра Комкова. Розкішне весілля відгуляли в Італії, а на святкуванні були присутні й інші зірки українського шоубізнесу. Та через пів року сімейне щастя зазнало краху.
Гросу розповідала, що їй дістався "голий-босий чоловік".
Перший чоловік був звичайний, з хорошої сім'ї, але вони всі статки розгубили, мені дістався голий-босий із надією на те що стане бізнесменом. Сів на шию, жив за мої гроші, потім в кінці журналістам сказав, що великі гроші в мене вклав. Видно, на початку стосунків в чашку кави,
– відверто казала артистка у тіктоці.
Сьогодні Аліна перебуває при надії. Свого коханого вона публіці показує з прикритим обличчям, однак припускають, що це російський актор Роман Полянський.