Який вигляд має дружина очільника ОП Кирила Буданова: історія кохання пари

Колишній керівник ГУР Кирило Буданов 2 січня очолив Офіс Президента. Про життя 40-річного генерала відомо небагато, тим паче коли мова йде про особисте. Та упродовж військової кар'єри Буданова поряд з ним перебуває дружина – Маріанна.

Уперше Кирило Буданов одружився у 2009 році, тоді він ще був лейтенантом. Про його перший шлюб майже нічого невідомо. Та у 2013 військовий побрався вдруге. У матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має нинішня дружина Буданова і що відомо про пару.

До слова Дехто навіть не змінився: як виглядали українські ведучі 10 років тому

Маріанна Буданова за освітою – психологиня. З 2015 до 2017 року вона займалась волонтерством у Головному військовому шпиталі. Жінка вперше потрапила туди, коли навідувала чоловіка після поранення – і вирішила залишитись.

Також Маріанна Буданова була радницею мера Києва з питань запобігання корупції, а ще балотувалась у депутати від партії "Удар" Кличка.



Маріанна Буданова / Фото Elle

На початку повномасштабного вторгнення Маріанна Буданова навіть не задумувалась про виїзд з країни – вона вирішила, що залишатиметься з чоловіком. Як розповідав очільник ОП, подружжя майже завжди було поруч.

Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті,

– розповідав Буданов.

Проте пара мало спілкується про воєнні дії чи будь-які теми, що мають гриф секретності або державної таємниці.

"Я ніколи не втручаюся в його роботу, але, якщо йому потрібна моя допомога чи порада стосовно якогось питання, я завжди охоче намагаюся допомогти. Буває, що я однією з перших можу дізнатися про успішне виконання завдання, але тільки після його завершення", – говорила дружина Буданова.



Кирило Буданов з дружиною / Фото з соцмереж

Маріанна Буданова зізнавалась, що для неї як для дружини військового, стресостійкість – це норма. Вона швидко адаптується і вміє підлаштовуватись до будь-яких обставин.

28 листопада 2023 року стало відомо, що на дружину Буданова була спроба замаху – її хотіли отруїти ртуттю та миш'яком. Коли інформація з'явилась у ЗМІ, Маріанна вже завершила курс лікування.



Маріанна Буданова / Фото Elle

У пари є свої невеликі традиції та романтика навіть у воєнний час.

Один з найромантичніших моментів за цей складний період, певно, був на мій день народження, у перші тижні вторгнення. Звісно, тоді було не до святкування. Усе було зачинено. Складно було щось придбати. І мій чоловік зробив мені листівку своїми руками й вручив, коли я тільки прокинулася,

– розповідала Маріанна.

Також сім'я Буданових є парафіянами ПЦУ. Коли є можливість, вони ходять до храму.



Кирило Буданов з дружиною / Фото The Observers UA

У складні моменти Кирило й Маріанна обов'язково підтримують одне одного обіймами чи теплими словами. Вони намагаються жити в моменті й цінувати тих, хто поряд.