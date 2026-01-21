Дехто навіть не змінився: як виглядали українські ведучі 10 років тому

Нещодавно у соцмережах завірусився новий тренд – звичайні користувачі та відомі люди почали публікували фото себе 10 років тому. Хтось дуже сильно змінився за цей час, а на когось взагалі роки не мали впливу.

Знаменитості казали, що 2016 став одним із найвдаліших років. "Новий канал" показав, як виглядали 10 років тому деякі ведучі, без яких сьогодні не можливо уявити українське телебачення.

Леся Нікітюк

За 10 років ведуча програми "Хто зверху?" тільки погарнішала. Ба більше, вона влаштувала особисте життя і стала мамою сина.

Леся Нікітюк у 2016 і зараз / Колаж "Нового каналу"

Lida Lee

Співачка і ведуча програми "Кохання на виживання" в останній період просто розквітла. Шанувальники завжди роблять їй компліменти за розкішний вигляд, однак зірка каже, що не завжди була такою красунею.

Lida Lee у 2016 і зараз / Колаж "Нового каналу"

Олександр Педан

Чоловік не просто обличчя нашого телебачення, але й голос. Уже чимало років глядачі чують голос Олександра у програмі "Хто зверху?", адже він є тим самим суддею "без статі".

Олександр Педан у 2016 і зараз / Колаж "Нового каналу"

Маша Єфросиніна

Жінка була ведучою багатьох програм на телебаченні. Наприклад, "Підйом" чи "Сюрприз, сюрприз!". Єфросиніна опублікувала в інстаграмі не тільки свої фото з 2016 року, а щей показала архів із Надією Дорофєєвою, Віталієм Козловським, Монатіком, Катериною Осадчою та Іриною Білик.

Володимир Дантес

Якщо порівняти фото ведучого шоу "Хто зверху?" зараз і 10 років тому, то всі в один голос кажуть, що співак зовсім не змінився. Припускають навіть, що виконавець приймає який еліксир вічної молодості.

Володимир Дантес у 2016 і зараз / Колаж "Нового каналу"

Фіма Костантиновський

Телеведучий також майже не змінився. Його глядачі добре знають з проєктів "Ліга сміху", "Поле", "ВІК на ВІК" та багато інших. До слова, у 2025 році Фіма одружився.

Фіма Костантиновський у 2016 і зараз / Колаж "Нового каналу"

До тренду також долучились і блогери. До прикладу, львівська блогерка Наталія Литвин. Вона навчалась на журналіста, потім зайнялась кондитерською справою, а сьогодні – блогер-мільйонник. Інфлюєнсерка показала, як виглядала 10 років тому, і її образ дуже сильно відрізняється від того, який звикли бачити підписники.