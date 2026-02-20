YAKTAK здійснив мрію 8-річного хлопчика, який постраждав унаслідок обстрілу Херсона

YAKTAK (Ярослав Карпук) здійснив мрію свого маленького шанувальника. Співак зустрівся з Артемом з Херсону в Superhumans Center, де він проходить реабілітацію. У дім хлопчика влучив російський дрон.

Про це YAKTAK розповів в інстаграмі. Він опублікував відео з зустрічі з Артемом.

Декілька днів тому Ярослав побачив відео про 8-річного Артема, яке опублікували на інстаграм-сторінці Superhumans Center. У ролику хлопчик розповів, що мріє зустрітися зі співаком.

Між реабілітаціями, перебуваючи в медичному центрі, він знаходить сили робити свої перші маленькі концерти, де співає мої пісні! Для мене це щось неймовірне й дуже цінне. Я дуже щасливий, що моя музика може бути для когось "джерелом" спокою й віри у майбутнє!,

– поділився Карпук.

Через деякий час Ярослав прийшов у Superhumans Center і зустрівся з Артемом. Вони заспівали пісню "Уночі" під гітару і зіграли імпровізаційний концерт разом з ветеранами з Victory Beats.

Такі маленькі герої як Артем нагадують, заради чого все це! Дякую тобі, друже. Як я тобі вже казав особисто, ти – велика людина!,

– зазначив співак.

У Superhumans Center розповіли, що Артему лише 8 років. Разом із родиною він потрапив під російський обстріл у Херсоні й постраждав найбільше. Хлопчик втратив праву ногу та отримав складну травму лівої ноги.

Зараз Артем опановує протез, а лікарі відновлюють вцілілу ногу. Хлопчика підтримують родина і друзі-супери з Superhumans band. З перших днів у центрі він відвідує музичну терапію.

