Помер Ярослав Чорногуз – український поет і бандурист
Помер український поет, бандурист і журналіст Ярослав Чорногуз. Чоловіку було 62 роки.
Трагічну звістку на своїй сторінці в інстаграмі сповістила донька Ярослава Олеговича – поетеса і військовослужбовиця Ярина Чорногуз. До допису вона прикріпила фотографії батька.
Ярослав Чорногуз помер учора, 8 квітня.
Поет, бандурист, артист, надзвичайно освічена багатогранна творча людина, яка зробила свій внесок в українську культуру любов'ю до народної музики, кобзарського мистецтва й історії. У нас з ним були непрості стосунки, але він підтримував мене. Був людиною вірною своєму шляху,
– поділилась донька поета.
Ярина Чорногуз розповіла, що батько хотів бути похований на Байковому кладовищі, поруч з батьками.
Прошу Київську міську раду сприяти нашій родині поховати його там, де похований мій дідусь, письменник Олег Чорногуз. Зараз на фронті на Херсонщині, але їхатиму в Київ, готова зробити все, що потрібно, аби його поховали саме там,
– наголосила військовослужбовиця.
Ярина висловила співчуття своїй мамі Раїсі Чорногуз. Батьки поетеси прожили разом 36 років.
На своїй сторінці у фейсбуці Ярина Чорнозуз опублікувала коментар мами з приводу смерті чоловіка.
Пішов у засвіти мій Ярослав. Він обіцяв, що буде триматися, лікуватися, що сам підіймається сходами на 3 поверх нашого будинку. Ми з ним про це багато говорили,
– розповіла Раїса Чорногуз.
За словами дружини бандуриста, у нього було багато планів на квітень. Зокрема, у Києві та на Вінниччині мали відбутися творчі вечори з нагоди 90-річчя його батька – письменника Олега Чорногуза.
Але цьому не судилося збутися: хвороба перемогла. Його кабінет у нашій квартирі став пусткою. Боляче туди заходити й бачити вимкнений ноутбук, з яким він не розлучався, творчий безлад поета на робочому столі, де лежать блокноти із його незакінченими віршами,
– зізналась дружина Чорногуза.
Раїса зазначила, що у її чоловіка було багато мрій та задумів. Жінка додала, що у квартирі все нагадує про Ярослава Чорногуза, і що вона ще не усвідомила, що його більше немає.
Що відомо про Ярослава Чорногуза?
Ярослав Чорногуз народився 20 липня 1963 року у Вінниці. Навчався у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка на факультеті журналістики.
З 1991 року чоловік працював у журналі "Українська культура", а з 2002 року був артистом, солістом-бандуристом Національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди.
Чорногуз є автором 7 поетичних збірок та історичних нарисів "Кобзарська Січ".
Був членом ради Національної спілки кобзарів України, Національної спілки письменників та журналістів, а також входив до творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України".