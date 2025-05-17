Йому було лише 26: від тяжких поранень помер військовий і актор Ярослав Швець
- Від отриманих поранень на фронті загинув український військовий сапер та актор Ярослав Швець у віці 26 років.
- Ярослава доставили на лікування до Німеччини, проте він помер у лікарні в Дортмунді 9 травня.
Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. Від отриманих поранень загинув військовий сапер і актор Ярослав Швець.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Facebook команди фільму "Редакція", у якому знявся Ярослав.
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Що відомо про загибель Героя
У лікарні в німецькому Дортмунді від отриманих на фронті тяжких поранень помер український військовий сапер та актор Ярослав Швець.
Ярослав з’явився у стрічці в невеликій, але яскравій ролі, а поза кадром працював у бригаді піротехніків. Ми пам’ятаємо його як уважного, надійного, щирого і надзвичайно світлого хлопця,
– йдеться в дописі.
Ярослав Швець / Фото з Facebook команди фільму "Редакція"
Як зазначається, український захисник помер 9 травня у віці 26 років.
Його батько розповів, що син отримав поранення ще 2 травня. Відразу після цього було зроблено все, аби якнайшвидше доправити Ярослава на лікування до однієї з найкращих клінік Німеччини, яка спеціалізується на подібних травмах.
"Тримали кулаки і боялися, що він у своєму дуже важкому стані не витримає шляху з фронту через три країни. Якось нам всім здавалося, що коли доїхав, живий – вже його вилікують. Хай довго, хай складно, але буде жити, все буде добре. Все життя попереду... Але не так все сталося", – поділився батько Ярослава.
Нагадаємо, що вчора, 16 травня, до України повернули тіла 909 полеглих захисників. Відомо, що вони загинули під час оборони Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського та Харківського напрямків.