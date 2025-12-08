Укр Рус
8 грудня, 13:37
2

Ірина Білик, Оля Полякова, АНТИТІЛА та інші артисти виступили на концерті "Єдиного Кварталу"

Софія Хомишин
Основні тези
  • На концерті "Єдиного Кварталу" виступили Оля Полякова, АНТИТІЛА, Дмитро Шуров (Pianoбой), DREVO, Ірина Білик, реп-гурт "Вхід у змінному взутті" та Мюслі UA.
  • KOLA, хор "Гомін" та Надя Дорофєєва відмовилися від участі в концерті через корупційний скандал, пов'язаний з колишнім співвласником студії "Квартал 95".

6 та 7 грудня у Національному Палаці мистецтв "Україна" відбулися новорічно-різдвяні концерти "Єдиного Кварталу". На подію запросили багатьох українських артистів, однак частина з них публічно відмовилася від участі через корупційний скандал, пов’язаний із Тимуром Міндічем — колишнім співвласником студії "Квартал 95".

Попри це, на сцену вийшли "друзі-артисти Кварталу". Хто саме зі зірок підтримав концерт  – дивіться в матеріалі 24 Каналу. 

Під час виступу гумористи самі згадали про співаків, які відмовилися брати участь у їхньому новорічно-різдвяному концерті. Вони розіграли окрему сценку: Юрій Ткач звертається до Євгена Кошового й запитує: "Ну, то виходить, шо із-за оцього скандалу від нас відвернулися наші всі близькі друзі-артисти?".

По-перше, наші справжні друзі-артисти від нас не відмовилися, вони будуть. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, "Квартал" був, є і буде,
– відповів йому Євген Кошовий. 

Виступ "Єдиного Кварталу": дивіться відео онлайн

Для довідки! Напередодні учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію "Квартал ЮА" без участі Тимура Міндіча. ЇЇ власниками стали: Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.

Хто саме з артистів виступив на концерті "Єдиного Кварталу"? 

З інстаграм-сторіс kvartal95official відомо, що глядачів розважали Оля Полякова, гурт АНТИТІЛА, Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та DREVO. 

Артисти, які виступили на концерті "Єдиного Кварталу" / Скриншот з інстаграм-сторіс


Також на сцені з'явилися Ірина Білик, реп-гурт "Вхід у змінному взутті" та Мюслі UA. Про це написала Лєна Чиченіна у репортажі для "Детектор медіа". 

Хто з артистів відмовився виступати на концерті "Єдиного Кварталу"? 

  • Спершу на афіші вказували такий перелік артистів: KOLA, хор "Гомін", Надя Дорофєєва, Монатік, АНТИТІЛА, Позитив, Ірина Білик, DREVO та KAZKA.
  • Співачка KOLA, хор "Гомін" та Надя Дорофєєва публічно заявили, що не виступатимуть 6 та 7 грудня у палаці "Україна"
  • Згодом усіх зірок прибрали з банера, щоб "не наражати їх на зайвий інформаційний тиск".
  • Зауважимо, що під час цих святкових концертів проходили зйомки, тож їх згодом покажуть на телебаченні.