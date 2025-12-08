Ірина Білик, Оля Полякова, АНТИТІЛА та інші артисти виступили на концерті "Єдиного Кварталу"

6 та 7 грудня у Національному Палаці мистецтв "Україна" відбулися новорічно-різдвяні концерти "Єдиного Кварталу". На подію запросили багатьох українських артистів, однак частина з них публічно відмовилася від участі через корупційний скандал, пов’язаний із Тимуром Міндічем — колишнім співвласником студії "Квартал 95".

Попри це, на сцену вийшли "друзі-артисти Кварталу". Хто саме зі зірок підтримав концерт – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Під час виступу гумористи самі згадали про співаків, які відмовилися брати участь у їхньому новорічно-різдвяному концерті. Вони розіграли окрему сценку: Юрій Ткач звертається до Євгена Кошового й запитує: "Ну, то виходить, шо із-за оцього скандалу від нас відвернулися наші всі близькі друзі-артисти?".

По-перше, наші справжні друзі-артисти від нас не відмовилися, вони будуть. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, "Квартал" був, є і буде,

– відповів йому Євген Кошовий.

Виступ "Єдиного Кварталу": дивіться відео онлайн

Для довідки! Напередодні учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію "Квартал ЮА" без участі Тимура Міндіча. ЇЇ власниками стали: Сергій Шефір, Ірина Пікалова, Сергій Казанін, Євген Кошовий, Юрій Крапов, Роман Маров та Олександр Пікалов.

Хто саме з артистів виступив на концерті "Єдиного Кварталу"?

З інстаграм-сторіс kvartal95official відомо, що глядачів розважали Оля Полякова, гурт АНТИТІЛА, Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, та DREVO.

Артисти, які виступили на концерті "Єдиного Кварталу" / Скриншот з інстаграм-сторіс



Також на сцені з'явилися Ірина Білик, реп-гурт "Вхід у змінному взутті" та Мюслі UA. Про це написала Лєна Чиченіна у репортажі для "Детектор медіа".

Хто з артистів відмовився виступати на концерті "Єдиного Кварталу"?