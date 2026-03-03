Євген Клопотенко спільно з Міноборони розробить рецепти для ЗСУ
- Євген Клопотенко та його організація "Культ Фуд" долучилися до проєкту "Готуємо до бою" для покращення харчування українських військових.
- Проєкт передбачає створення практичного збірника рецептів, навчання для кухарів та короткі відеорецепти для спрощення роботи на військовій кухні.
Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони оголосила про проєкт "Готуємо до бою". Це частина реформи, метою якої є покращити якість харчування українських військових.
До проєкту як запрошений експерт залучений Євген Клопотенко та його організація "Культ Фуд". Вони допоможуть об'єднати й впорядкувати наявний досвід підрозділів щодо організації харчування. Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерстві оборони.
Міноборони створять практичний збірник рецептів для військових кухарів та всіх тих, хто відповідає за харчування в підрозділах. Він стане підтримкою для тих, хто щодня готує для війська, й допоможе зробити раціон бійців різноманітнішим.
Харчування у війську є складнішим процесом, ніж може здаватись. Захисники натрапляють на різні труднощі: переважно у військових кухарів немає профільної освіти, не існує алгоритмів їхньої роботи, також можуть виникати проблеми з умовами та обладнанням.
Тому проєкт "Готуємо до бою" прагне отримати зворотний зв'язок від підрозділів. Окрім збірника, команда планує проводити для кухарів навчання, а ще записати короткі відеорецепти, щоб максимально спростити роботу захисників на кухні.
Агенція оборонних закупівель та ГО "Культ Фуд" підписали меморандум – вони спільно працюватимуть над рецептами, навчанням для кухарів і відгуками від самих підрозділів.
Різні підрозділи та профільні державні агенції вже впроваджують корисні напрацювання на місцях, тому мета співпраці – не "винаходити велосипед", а консолідувати найкращі практики та зробити їх доступними ширше. Вірю, що разом ми зможемо залучити до процесу якомога більше професіоналів,
– поділився Євген Клопотенко.
ДОТ і Клопотенко створять рецепти для ЗСУ / Фото з телеграму Міноборони
Зазначимо, у квітні 2025 року ДОТ Міноборони оштрафував деяких постачальників продуктів для ЗСУ на понад 6 мільйонів гривень. Було виявлено фальсифіковану продукцію й вироби, що не відповідають державним стандартам.
Що відомо про Євгена Клопотенка?
- Євген Клопотенко – український шеф-кухар, ресторатор і популяризатор сучасної української кухні. Він став широко відомим після перемоги на проєкті "МастерШеф".
- Клопотенко є співзасновником ресторанів "100 років тому вперед" у Києві, де представляє переосмислення традиційних українських страв. Він досліджує автентичні рецепти, працює з локальними продуктами.
- Євген Клопотенко залучений до реформи шкільного харчування, що була ініційована першою леді. Він розробив меню й збірник рецептів для навчальних закладів.