Уже 15 років не може повернутись до Білорусі: куди зник фіналіст "Х-Фактора" Євген Літвінкович

Євген Літвінкович був учасником аж двох українських проєктів: "Х-Фактор" й "Україна має талант". В обох випадках чоловік ставав фіналістом, однак заповітної перемоги так і не отримав.

Сам співак у 2012 році переїхав з Білорусі до України. Після закінчення участі у "Х-Факторі", уклав контракт з телеканалом СТБ на п'ять років. З цього моменту почалась робота над дебютним альбомом, а у світ вийшов трек "Знаки зодіаку". Євген почав давати перші концерти й вирушив на гастролі. Та згодом усе змінилось. Далі у матеріалі 24 Канал розповість що сталось з Літвінковичем і де він зараз.

Чому Євген Літвінкович зник із публічного простору?

У 2014 році артист взяв участь у Нацвідборі на Євробачення з піснею "Стреляная птица". Тоді він посів 8 місце.

А далі сталось щось не зрозуміле, адже в один момент афіші з іменем співака просто зникли. Лише у 2020 році Євген розповів, що через два роки після укладеного контракту, телеканал СТБ в односторонньому порядку розірвав із ним контракт.

Щоб заробити хоч трохи грошей, Літвінкович погоджувався на виступи всюди, де запрошували.

Днями він дав інтерв'ю "Коротко про", де розповів, що продовжує писати пісні українською та білоруськими мовами, а також працює над новою концертною програмою. Останній його реліз вийшов декілька років тому. За словами Євгена, така перерва була вимушеною.

Останній реліз був три роки тому, але нова пісня вже готується. Просто цей період був непростим, і мені потрібен був час, щоб повернутися до творчості з новими сенсами. Музика – це головне. Це спосіб передавати любов і енергію,

– відверто розповів співак.

А з соцмереж він зник через те, що не хотів на публіку демонструвати особисте життя. Крім того, у виконавця помер кіт Марсик, тому ця сумна подія тільки погіршила його стан.

Чому Літвінкович не може повернутись до Білорусі?

Через те що чоловік підтримує Україну й допомагає військовим, йому закрита дорога до рідної країни. Він каже, що його позиція викликає занепокоєння у рідних, які живуть за межами України, тому через це він також обережно ставиться до публічності.

Євген Літвінкович з нагородами / Фото з інстаграму зірки

Що стосується особистого життя, то артист перебуває у відносинах з дівчиною, яка родом із Херсона. Через війну вона та її родина виїхали за кордон, тому вони підтримують стосунки на відстані.

Де зараз Євген Літвінкович?

Ми уже згадували, що фіналіст "Х-Фактора" не може поїхати до Білорусі, тому залишається жити та працювати в Україні.

Ймовірно, найближчим часом шанувальники співака почують нові треки, а також зможуть потрапити на його концерти.