Помер Євген Сивокінь: де й коли відбудеться прощання з легендарним мультиплікатором
- Євген Сивокінь, відомий український мультиплікатор, помер 5 травня, а його прощання відбудеться 9 травня у Будинку кіно.
- Його творчий доробок налічує понад 25 анімаційних фільмів, і він отримав численні нагороди, включаючи Національну премію "Золота дзиґа".
Український художник-мультиплікатор Євген Сивокінь помер. Він стояв біля початків української анімації та брав участь у створенні багатьох мультфільмів.
Євген Сивокінь пішов з життя у вівторок, 5 травня. Про дату прощання з аніматором повідомили у Національній спілці кінематографістів України.
Церемонія прощання з Євгеном Яковичем відбудеться у суботу, 9 травня, у Будинку кіно на вулиці Саксаганського, з 11:00 до 12:30. Про втрату повідомила Українська Кіноакадемія.
Творчий доробок Євгена Сивоконя налічує понад 25 анімаційних фільмів.
Його роботи представляли Україну на міжнародних фестивалях і були відзначені численними нагородами. Як педагог, він виховав кілька поколінь українських аніматорів, передаючи не лише професійні знання, а й глибоке розуміння мистецтва,
– прокоментували на сторінці Української Кіноакадемії.
Євген Сивокінь / Фото з фейсбуку Української Кіноакадемії
Що відомо про життя Євгена Сивоконя?
- Євген Сивокінь народився у 1937 році у родині архітектора. Навчався у Київському державному художньому інституті на графічному факультеті.
- З 1960 року Євген Сивокінь працював у Творчому об'єднанні художньої мультиплікації студії "Київнаукфільм", згодом на студії "Укранімафільм". Також викладав на кафедрі кінорежисури та кінодраматургії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.
- Євген Сивокінь є лауреатом Мистецької премії "Київ" імені Івана Миколайчука і членом Національної спілки кінематографістів України. Він присвятив професії понад 55 років.
У 2022 році Євген Сивокінь отримав нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа Національної премії "Золота дзиґа".
Серед відомий анімаційних проєктів Євгена Сивоконя: "Людина й слово", "Країна Лічилія", "Врятуй і збережи", "Пліткарки", "Ненаписаний лист", "Засипле сніг дороги", "Як козаки куліш варили" та інші мультики з цієї серії.
Євген Сивокінь неодноразово представляв Україну на міжнародних конкурсах, що відбувалися у Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.