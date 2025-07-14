Після заяв про домашнє насильство і шантаж: Євгенія Емеральд помирилася з ексчоловіком

Колишня військова Євгенія Емеральд несподівано розповіла, що налагодила стосунки з ексчоловіком Євгеном Стипанюком. Раніше вона публічно звинувачувала його у домашньому насильстві та навіть хотіла позбавити батьківських прав.

Тепер Емеральд зазначила, що вони в хороших стосунках з колишнім чоловіком. Повідомляє Show 24 з посиланням на РБК-Україна.

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Так, за словами Євгенії, вони зі Стипанюком змогли порозумітися заради дитини.

Ми виграли понад десять судів, і все було на нашому боці. Але зараз ми в дуже хороших стосунках. І це не магія – це вибір. Бо коли дорослі люди ображають одне одного – це одне. Але є діти. Вони не винні в помилках батьків,

– зазначила Емеральд.

Вона зізналася, що сама запропонувала колишньому чоловіку знову стати частиною життя їхньої доньки Афіни. Євгенія розповіла, що з весни Стипанюк почав регулярно спілкуватися з дитиною, дарує подарунки, проявляє увагу і підтримку.

Я не очікувала, що це можливо – але так сталося. Наш приклад – про те, що навіть після великого конфлікту можна домовитись. Треба думати не тільки про власну гордість, а й про дітей. Не все тягнути самій,

– пояснила жінка.

Вона додала, що колишній чоловік звернувся до психолога, перестав вживати алкоголь і веде здоровий спосіб життя.

Я ж, зі своєї сторони, стала м'якшою, жіночнішою. Колись у мене була репутація грози скандалів, але тепер я – інша. Кожен виніс свій урок, і ми стали кращими. Я дуже пишаюся, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною, ресурсною жінкою,

– підкреслила Емеральд.

Що відомо про стосунки Емеральд і Стипанюка