Було страшно, – Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію

Євгенія Емеральд, яка є ексвійськовою, розповіла, що зробила пластичну операцію. Вона поділилася своїми враженнями перед хірургічним втручанням.

До того ж показала перші кадри з лікарні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Емеральд.

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Так, стало відомо, що колишня військова наважилася на ринопластику.

Євгенія також показала інстаграм-сторіс, де готується до операції. "Мені було страшно", – зазначила вона.



Євгенія Емеральд зробила ринопластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наразі відомо лише, що Емеральд робила операцію в одного зі столичних пластичних хірургів. Іншими деталями вона обіцяє поділитися згодом.

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