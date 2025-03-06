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Show24 Українські зірки Було страшно, – Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію
6 березня, 15:00
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Було страшно, – Євгенія Емеральд зробила пластичну операцію

Софія Хомишин
Основні тези
  • Євгенія Емеральд, ексвійськова, зробила ринопластику і поділилася своїми враженнями в Інстаграмі.
  • Євгенія провела операцію в одного зі столичних пластичних хірургів .
  • Інші зірки, як Аліна Доротюк і MamaRika, також вдавались до пластичних операцій, таких як ринопластика та мамопластика.

Євгенія Емеральд, яка є ексвійськовою, розповіла, що зробила пластичну операцію. Вона поділилася своїми враженнями перед хірургічним втручанням.

До того ж показала перші кадри з лікарні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Емеральд. 

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Так, стало відомо, що колишня військова наважилася на ринопластику. 

Євгенія також показала інстаграм-сторіс, де готується до операції. "Мені було страшно", – зазначила вона. 


Євгенія Емеральд зробила ринопластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Наразі відомо лише, що Емеральд робила операцію в одного зі столичних пластичних хірургів. Іншими деталями вона обіцяє поділитися згодом.

Які ще зірки вдавались до пластичних операцій

  • Аліна Доротюк у 2013 році зробила операцію зі зменшення грудей за медичними показаннями. Пізніше артистка наважилась і на ринопластику, частково змінивши форму носа.
  • Співачка MamaRika зізналась, що зробила мамопластику через зміну форми грудей після народження сина.
  • Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, робила ринопластику та частково змінювала форму підборіддя.
  • Співачка Аліна Шаманська вдавалася до кількох процедур: ринопластики, видалення грудок Біша та ін'єкцій краси.
  • У жовтні 2023 року відома танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова перенесла операцію зі збільшення грудей.