К тому же показала первые кадры из больницы. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Эмеральд.

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Так, стало известно, что бывшая военная решилась на ринопластику.

Евгения также показала инстаграм-сторис, где готовится к операции. "Мне было страшно", – отметила она.



Евгения Эмеральд сделала ринопластику / Скриншот из инстаграм-сторис

Известно лишь, что Эмеральд делала операцию у одного из столичных пластических хирургов. Другими деталями она обещает поделиться позже.

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