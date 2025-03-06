До того ж показала перші кадри з лікарні. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Емеральд.
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Так, стало відомо, що колишня військова наважилася на ринопластику.
Євгенія також показала інстаграм-сторіс, де готується до операції. "Мені було страшно", – зазначила вона.
Євгенія Емеральд зробила ринопластику / Скриншот з інстаграм-сторіс
Наразі відомо лише, що Емеральд робила операцію в одного зі столичних пластичних хірургів. Іншими деталями вона обіцяє поділитися згодом.
Які ще зірки вдавались до пластичних операцій
- Аліна Доротюк у 2013 році зробила операцію зі зменшення грудей за медичними показаннями. Пізніше артистка наважилась і на ринопластику, частково змінивши форму носа.
- Співачка MamaRika зізналась, що зробила мамопластику через зміну форми грудей після народження сина.
- Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, робила ринопластику та частково змінювала форму підборіддя.
- Співачка Аліна Шаманська вдавалася до кількох процедур: ринопластики, видалення грудок Біша та ін'єкцій краси.
- У жовтні 2023 року відома танцівниця та хореографка Ілона Гвоздьова перенесла операцію зі збільшення грудей.