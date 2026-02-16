LELÉKA від України та LELEK від Хорватії: на Євробаченні-2026 стався курйозний збіг

Євробачення-2026 дивуватиме фанатів не тільки яскравими музичними номерами, але й цікавими збігами. Хорватію та Україну представлятимуть артисти з майже ідентичними назвами колективів.

У Хорватії днями визначилися з представником на Євробачення. Країну представить гурт LELEK з піснею Andromeda – про це повідомили на офіційному акаунті конкурсу.

Це одразу ж привернуло увагу єврофанів. Адже якщо Хорватію представить LELEK, то Україну представлятиме LELÉKA. Сценічні імена артистів дуже схожі, хоч походять з різних мов та контекстів.

Гурт LELEK не вперше брав участь у хорватському нацвідборі. Але цього року їм вдалося підкорити й глядачів, і національне та міжнародне журі. Колектив поєднує елементи традиційної хорватської музики з сучасним поп-звучанням.

LELEK – Andromeda: дивіться відео онлайн

"Фокус" припускає, що схожі назви конкурсантів можуть стати "підставою для України". Неуважні користувачі можуть припуститися помилки, коли віддаватимуть голоси за учасника-фаворита. Чи враховуватимуть це організатори Євробачення – наразі невідомо.

