LELÉKA від України та LELEK від Хорватії: на Євробаченні-2026 стався курйозний збіг
- На Євробаченні-2026 Хорватію представить гурт LELEK з піснею "Andromeda", а Україну – гурт LELÉKA.
- LELEK поєднує традиційну хорватську музику з попмузикою, а LELÉKA відомий поєднанням українського фольклору з джазом.
Євробачення-2026 дивуватиме фанатів не тільки яскравими музичними номерами, але й цікавими збігами. Хорватію та Україну представлятимуть артисти з майже ідентичними назвами колективів.
У Хорватії днями визначилися з представником на Євробачення. Країну представить гурт LELEK з піснею Andromeda – про це повідомили на офіційному акаунті конкурсу.
До слова Полетить на Євробачення у Відень: LELÉKA підписала договір з Суспільним
Це одразу ж привернуло увагу єврофанів. Адже якщо Хорватію представить LELEK, то Україну представлятиме LELÉKA. Сценічні імена артистів дуже схожі, хоч походять з різних мов та контекстів.
Гурт LELEK не вперше брав участь у хорватському нацвідборі. Але цього року їм вдалося підкорити й глядачів, і національне та міжнародне журі. Колектив поєднує елементи традиційної хорватської музики з сучасним поп-звучанням.
LELEK – Andromeda: дивіться відео онлайн
"Фокус" припускає, що схожі назви конкурсантів можуть стати "підставою для України". Неуважні користувачі можуть припуститися помилки, коли віддаватимуть голоси за учасника-фаворита. Чи враховуватимуть це організатори Євробачення – наразі невідомо.
Україну представить LELÉKA
- На Нацвідборі в Україні 7 лютого перемогу здобула LELÉKA. Це гурт, що поєднує український фольклор з сучасним джазом та елементами імпровізації.
- Колектив заснувала співачка та композиторка Вікторія Лелека. Вона народилась у містечку Шахтарське, що на Дніпровщині. Близько 10 років тому Вікторія переїхала до Німеччини, де продовжила навчання.
- LELÉKA не тільки відроджує старовинні українські пісні. Гурт написав і спродюсував музику до відомого серіалу "І будуть люди" у 2020 році та багатьох інших художніх і документальних стрічок.