Учасники, нові правила, перші скандали: все, що треба знати про Євробачення-2025

Довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення-2025 стартує зовсім скоро – 13 травня відбудеться перший півфінал. Учасники наполегливо готуються до виступу, а єврофани вже підтримують улюблених виконавців.

Show 24 розповість все, що варто знати про Євробачення-2025, коли та де дивитися конкурс, хто бере участь та представляє Україну. Це й багато іншого читайте далі.

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Де відбудеться Євробачення-2025

69-й пісенний конкурс відбудеться у Швейцарії, а саме, місті Базель. Європейська мовна спілка та швейцарський мовник SRG SSR вирішили, що концерти пройдуть на спортивній арені St. Jakobshalle (Санкт-Якобсгалле). Ведучими стануть Гейзел Брюггер і Сандра Штудер, а у фіналі також з'явиться Мішель Гунцікер.

Девізом Євробачення залишається гасло "United by Music" (Об'єднані музикою), яке у 2023 році затвердили як постійний девіз конкурсу.

Дизайн сцени Євробачення-2025 розробляє художник-постановник з Німеччини Флоріан Відер. Він надихався швейцарськими горами та різноманіттям країни.



Сцена Євробачення / Фото з сайту Євробачення

Коли відбудеться пісенний конкурс

Євробачення-2025 традиційно проходитиме у три етапи.

13 травня – перший півфінал. Він буде присвячений Швейцарії, де пройшов найперший конкурс Євробачення.

– перший півфінал. Він буде присвячений Швейцарії, де пройшов найперший конкурс Євробачення. 15 травня – другий півфінал, де згадуватимуть про єврофанів.

– другий півфінал, де згадуватимуть про єврофанів. 17 травня – грандіозний фінал під назвою "Привітаймо нового переможця".

У живих шоу виступатимуть колишні представники Швейцарії: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni та Gjon's Tears. Організатори обіцяють на концертах сюрпризи, швейцарську самобутність та різноманіття й інтригують, чи з'явиться на Євробаченні Селін Діон.

Gjon's Tears повернеться на Євробачення: відео

Країни-учасниці Євробачення-2025

Цьогоріч за перемогу у пісенному конкурсі змагатимуться 37 країн-учасниць. Вперше після двох років відсутності на Євробачення повернеться Чорногорія. Натомість Молдова заявила, що не братиме участі в конкурсі 2025 року через економічні проблеми.

Усі пісні учасників Євробачення: слухайте онлайн

Вже відбулося жеребкування, яке визначило порядок виступів країн-учасників у півфіналах. Україна виступатиме під номером 5 у першому півфіналі, 13 травня.

У півфіналах також виступлять представники країн Великої п'ятірки та країни-переможця. У першому півфіналі, зокрема, виступатиме Іспанія, Італія та Швейцарія. А в другому – Велика Британія, Німеччина й Франція.



Порядок виступу / Фото з сайту Євробачення

Хто представить Україну

На Національному відборі, що відбувся 8 лютого 2025, українці та члени журі обрали переможцем гурт Ziferblat. Вони представлять Україну з піснею Bird of Pray.

Ziferblat – молодий український колектив, який поєднав меломанський бекграунд кожного з учасників та професійне звучання, доповнене лірикою. Він складається з трьох музикантів: Даниїла Лещинського, Валентина Лещинського, Федора Ходакова.

Пісня Bird of Pray – це рефлексія на реалії, з якими стикаються українці щодня. Образом у пісні є пташка, яка символізує свободу та відродження. Після перемоги на Нацвідборі музиканти представили покращену версію треку, де додали динамічності, пауз і цікавого звучання.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Ставки букмекерів

Станом на 30 квітня букмекери пророкують перемогу Швеції. А саме гурту KAJ з піснею Bara bada bastu, в якого 39% шансів на тріумф. До трійки фаворитів також увійшли Австрія (JJ) та Франція (Louane).

Україна наразі перебуває на 13 сходинці рейтингу з 1% шансу на перемогу.



Прогнози букмекерів / Скриншот з сайту

Квитки на Євробачення-2025

Від січня 2025 продають квитки на конкурс для тих, хто хоче наживо бачити виступи учасників. Ціна залежить від типу шоу (репетиція чи живе шоу, півфінал чи фінал) та місця в залі.

Вони варіюються від 10 швейцарських франків (це близько 460 гривень) до 350 франків (16 тисяч гривень). Квитки найкраще купувати на офіційних платформах.

Нові правила на Євробаченні

Європейська мовна спілка у 2025 році вдалася й до оновлень та повідомила про нові правила. Глядачам можна приносити в зал будь-які прапори, що не порушують законодавство Швейцарії.

Однак щодо учасників та делегацій країн ці правила суворіші. Представники можуть використовувати лише прапори своїх держав, що викликало обурення у багатьох єврофанів. На параді прапорів учасники можуть нести тільки ті прапори, які їм наддасть мовник.

Суворо заборонено будь-явка расистська, дискримінаційна, образлива символіка. За порушення нових правил передбачено санкції – конфіскація прапорів та "додаткові наслідки". Раніше учасники могли використовувати прапори на підтримку спільноти ЛГБТК+, а також синьо-жовті прапори на підтримку України.

Перші скандали на Євробаченні-2025