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Show24 Музика Віддали 5 балів Томмі Кешу: у мережі обурюються оцінками українського журі на Євробаченні-2025
18 травня, 12:58
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Віддали 5 балів Томмі Кешу: у мережі обурюються оцінками українського журі на Євробаченні-2025

Марія Примич
Основні тези
  • Австрія перемогла на Євробаченні-2025, а Україна зайняла дев'яте місце.
  • Українці обурені оцінками Національного журі, яке дало 5 балів Естонії, представник якої співпрацює з росіянами.

Відгримів гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу здобула Австрія, яку представляв співак JJ з піснею Wasted Love. Український гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray зайняв дев'яте місце.

У мережі не стихає обговорення грандіозного шоу, а українці обурюються оцінками Національного журі України. На офіційній інстаграм-сторінці Євробачення Україна вже опублікували його склад, пише Show 24

До речі Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025

До складу Національного журі України увійшли:

  • Melovin – співак, який представляв Україну на Євробаченні-2018.
  • Дмитро Шуров (Pianoбой) – автор-виконавець, композитор і музикант.
  • Олена Шоптенко – танцюристка та хореографка.
  • Tayanna – співачка та композиторка.
  • Нателла Чхартішвілі-Зацаринна – генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2.

Як проголосувало Національне журі України

Результати голосування українського Національного журі оголошувала Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona представляла Україну на Євробаченні торік з піснею Teresa & Maria. Артистки посіли третє місце. 

Результати голосування Національного журі України:

  • Німеччина – 12 балів
  • Велика Британія – 10 балів
  • Італія – 8 балів
  • Швейцарія – 7 балів
  • Латвія – 6 балів
  • Естонія – 5 балів
  • Португалія – 4 бали
  • Люксембург – 3 бали
  • Ізраїль – 2 бали
  • Австрія – 1 бал

Результати голосування Національного журі України / Скриншот з відео 

5 балів від українського журі отримав Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato – представник Естонії на Євробаченні-2025, який співпрацює з росіянами. Режисеркою кліпу на його конкурсний трек, зокрема, стала росіянка Аліна Пасок. Напередодні гранд-фіналу українці закликали не голосувати за співака. 

Згодом свої бали оприлюднив Melovin. Так, стало відомо, що він віддав друге місце Томмі Кешу. 

Бали від Melovin / Фото з його сторінки в Threads 

Чимало українців залишилися незадоволеними результатами голосування Національного журі України, тому висловлюють своє обурення у соціальних мережах. 

  • "Добрий вечір, ваші голоси – це повний тр*ш, до побачення".
  • "Як можна було дати оцінки артистам, які мають зв'язки з Росією".
  • "Цікаво, якими критеріями керувались журі, коли ставили 5 балів Естонії, чи їх настільки вразив вокал?"
  • "Навіть відкинувши той факт, що в Естонії проросійський виконавець – номер посередній і він взагалі не попадав у ноти, як ми могли дати йому бали? Повне розчарування".
  • "Голосували журі, а соромно мені було, коли озвучували бали. Серйозно".
  • "Було соромно, коли оголошували бали від України. Ви серйозно – естонцю й австрійцю поставити бали? Ви там з дуба впали?
  • "Після 5 балів Естонії усі ці виконавці попадають в чорний список прослуховувань їхніх пісень в мене в плейлисті". 

Українці обурюються балами від журі / Скриншоти з інстаграму

 

Зауважимо, що Естонія на Євробаченні-2025 посіла друге місце, загалом набравши 356 балів. 