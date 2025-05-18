Віддали 5 балів Томмі Кешу: у мережі обурюються оцінками українського журі на Євробаченні-2025
- Австрія перемогла на Євробаченні-2025, а Україна зайняла дев'яте місце.
- Українці обурені оцінками Національного журі, яке дало 5 балів Естонії, представник якої співпрацює з росіянами.
Відгримів гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу здобула Австрія, яку представляв співак JJ з піснею Wasted Love. Український гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray зайняв дев'яте місце.
У мережі не стихає обговорення грандіозного шоу, а українці обурюються оцінками Національного журі України. На офіційній інстаграм-сторінці Євробачення Україна вже опублікували його склад, пише Show 24.
До речі Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025
До складу Національного журі України увійшли:
- Melovin – співак, який представляв Україну на Євробаченні-2018.
- Дмитро Шуров (Pianoбой) – автор-виконавець, композитор і музикант.
- Олена Шоптенко – танцюристка та хореографка.
- Tayanna – співачка та композиторка.
- Нателла Чхартішвілі-Зацаринна – генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2.
Як проголосувало Національне журі України
Результати голосування українського Національного журі оголошувала Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona представляла Україну на Євробаченні торік з піснею Teresa & Maria. Артистки посіли третє місце.
Результати голосування Національного журі України:
- Німеччина – 12 балів
- Велика Британія – 10 балів
- Італія – 8 балів
- Швейцарія – 7 балів
- Латвія – 6 балів
- Естонія – 5 балів
- Португалія – 4 бали
- Люксембург – 3 бали
- Ізраїль – 2 бали
- Австрія – 1 бал
5 балів від українського журі отримав Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato – представник Естонії на Євробаченні-2025, який співпрацює з росіянами. Режисеркою кліпу на його конкурсний трек, зокрема, стала росіянка Аліна Пасок. Напередодні гранд-фіналу українці закликали не голосувати за співака.
Згодом свої бали оприлюднив Melovin. Так, стало відомо, що він віддав друге місце Томмі Кешу.
Чимало українців залишилися незадоволеними результатами голосування Національного журі України, тому висловлюють своє обурення у соціальних мережах.
- "Добрий вечір, ваші голоси – це повний тр*ш, до побачення".
- "Як можна було дати оцінки артистам, які мають зв'язки з Росією".
- "Цікаво, якими критеріями керувались журі, коли ставили 5 балів Естонії, чи їх настільки вразив вокал?"
- "Навіть відкинувши той факт, що в Естонії проросійський виконавець – номер посередній і він взагалі не попадав у ноти, як ми могли дати йому бали? Повне розчарування".
- "Голосували журі, а соромно мені було, коли озвучували бали. Серйозно".
- "Було соромно, коли оголошували бали від України. Ви серйозно – естонцю й австрійцю поставити бали? Ви там з дуба впали?
- "Після 5 балів Естонії усі ці виконавці попадають в чорний список прослуховувань їхніх пісень в мене в плейлисті".
Українці обурюються балами від журі / Скриншоти з інстаграму
Зауважимо, що Естонія на Євробаченні-2025 посіла друге місце, загалом набравши 356 балів.