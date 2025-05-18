Віддали 5 балів Томмі Кешу: у мережі обурюються оцінками українського журі на Євробаченні-2025

Відгримів гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення. Перемогу здобула Австрія, яку представляв співак JJ з піснею Wasted Love. Український гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray зайняв дев'яте місце.

У мережі не стихає обговорення грандіозного шоу, а українці обурюються оцінками Національного журі України. На офіційній інстаграм-сторінці Євробачення Україна вже опублікували його склад, пише Show 24.

До речі Україна перемогла у першому півфіналі Євробачення-2025

До складу Національного журі України увійшли:

Melovin – співак, який представляв Україну на Євробаченні-2018.

– співак, який представляв Україну на Євробаченні-2018. Дмитро Шуров (Pianoбой) – автор-виконавець, композитор і музикант.

– автор-виконавець, композитор і музикант. Олена Шоптенко – танцюристка та хореографка.

– танцюристка та хореографка. Tayanna – співачка та композиторка.

– співачка та композиторка. Нателла Чхартішвілі-Зацаринна – генеральна продюсерка телеканалів М1 та М2.

Як проголосувало Національне журі України

Результати голосування українського Національного журі оголошувала Jerry Heil, яка разом з реперкою alyona alyona представляла Україну на Євробаченні торік з піснею Teresa & Maria. Артистки посіли третє місце.

Результати голосування Національного журі України:

Німеччина – 12 балів

Велика Британія – 10 балів

Італія – 8 балів

Швейцарія – 7 балів

Латвія – 6 балів

Естонія – 5 балів

Португалія – 4 бали

Люксембург – 3 бали

Ізраїль – 2 бали

Австрія – 1 бал

Результати голосування Національного журі України / Скриншот з відео

5 балів від українського журі отримав Томмі Кеш з піснею Espresso Macchiato – представник Естонії на Євробаченні-2025, який співпрацює з росіянами. Режисеркою кліпу на його конкурсний трек, зокрема, стала росіянка Аліна Пасок. Напередодні гранд-фіналу українці закликали не голосувати за співака.

Згодом свої бали оприлюднив Melovin. Так, стало відомо, що він віддав друге місце Томмі Кешу.

Бали від Melovin / Фото з його сторінки в Threads

Чимало українців залишилися незадоволеними результатами голосування Національного журі України, тому висловлюють своє обурення у соціальних мережах.

"Добрий вечір, ваші голоси – це повний тр*ш, до побачення".

"Як можна було дати оцінки артистам, які мають зв'язки з Росією".

"Цікаво, якими критеріями керувались журі, коли ставили 5 балів Естонії, чи їх настільки вразив вокал?"

"Навіть відкинувши той факт, що в Естонії проросійський виконавець – номер посередній і він взагалі не попадав у ноти, як ми могли дати йому бали? Повне розчарування".

"Голосували журі, а соромно мені було, коли озвучували бали. Серйозно".

"Було соромно, коли оголошували бали від України. Ви серйозно – естонцю й австрійцю поставити бали? Ви там з дуба впали?

"Після 5 балів Естонії усі ці виконавці попадають в чорний список прослуховувань їхніх пісень в мене в плейлисті".

Українці обурюються балами від журі / Скриншоти з інстаграму

Зауважимо, що Естонія на Євробаченні-2025 посіла друге місце, загалом набравши 356 балів.