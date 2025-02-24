За два місяці до конкурсу: представник Італії на Євробачення-2025 відмовився від участі

Нещодавно в Італії відбувся фестиваль Sanremo, переможець якого традиційно отримує право представляти країну на Євробаченні. Цьогоріч така можливість випала співаку Olly, проте він неочікувано відмовився від участі в пісенному конкурсі.

Співак вже розсекретив причину свого рішення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавця. Відтак, тепер стало відомо, чи прийме Італія участь в Євробаченні-2025.

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Так, Olly мав у Базелі представляти Італії з піснею Balorda Nostalgia, проте Євробачення-2025 і запланований концертний тур артиста припадають на один і той же період у травні, причому квитки на всі виступи вже розпродані. Відтак, усвідомлюючи унікальність втраченої можливості, виконавець прийняв рішення відмовитись від участі в пісенному конкурсі.

Я не думаю, що ви б засмутилися, якби я переніс концерти для Євробачення, але я вірю, що мені потрібно зібрати до купи все, що зі мною відбувається, перш ніж рухатися далі. Я вирішив відмовитися від можливості брати участь у пісенному конкурсі, усвідомлюючи, що це одна з тих речей, які, можливо, трапляються з тобою лише раз у житті. Я бажаю успіхів тому, хто займе моє місце,

– зазначив співак.

Зауважимо, місце Olly на конкурсі посяде срібний призер Sanremo – Lucio Corsi. Він представлятиме Італію на Євробаченні-2025 з композицією Volevo Essere Un Duro.

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