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Show24 Музика Результати голосування другого півфіналу Євробачення-2025: хто вибув з конкурсу
16 травня, 00:23
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Результати голосування другого півфіналу Євробачення-2025: хто вибув з конкурсу

Марія Касій

15 травня відбувся другий півфінал Євробачення-2025. 16 учасників презентували свої пісні та номери, кожен вражав потужним вокалом, цікавим і глибоким номером чи оригінальними декораціями. Лише десятьом вдалося підкорити публіку.

Ті, хто стали фаворитами глядачів, пройшли до фіналу Євробачення-2025. Вони змогли потрапити у другий етап конкурсу, де боротимуться за головний кубок пісенного конкурсу. Натомість шестеро учасників, на жаль, попрощалися з конкурсом у цьому році. Про результати другого півфіналу розповість Show 24

Важливо Час обирати фіналістів: текстова трансляція другого півфіналу Євробачення-2025

До фіналу Євробачення-2025 потрапило десятеро фіналістів. Серед них і ті, хто був фаворитом букмекерів. Важливо зазначити, що фіналістів оголошували у випадковому порядку. 

У фінал Євробачення-2025 пройшли:

  • Литва: Katarsis – Tavo akys
  • Ізраїль: Юваль Рафаель – New Day Will Rise
  • Вірменія: Parg  – SURVIVOR
  • Данія: Sissal – Hallucination
  • Австрія: JJ – Wasted Love
  • Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  • Фінляндія: Еріка Вікман – ICH KOMME
  • Латвія: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  • Мальта: Міріана Конте – SERVING
  • Греція: Клавдія – Asteromata.


Результати голосування другого півфіналу / Скриншот з трансляції

Хто вибув з Євробачення-2025

  • Австралія: Go-Jo – Milkshake Man
  • Чорногорія: Ніна Жижич – Dobrodošli
  • Ірландія: EMMY – Laika Party
  • Грузія: Маріам Шенгелія – Freedom
  • Чехія: ADONXS – Kiss Kiss Goodbye
  • Сербія: Princ – Mila

Що відомо про Євробачення-2025

  • Євробачення-2025 відбувається у місті Базель. 37 країн взяли участь у пісенному конкурсі – цьогоріч повернулась Чорногорія, а Молдова скасувала свою поїздку до Швейцарії. Ведучими конкурсу є співачка Сандра Штудер, телеведуча Мішель Гунцікер та гумористка Гейзел Брюґґер.
  • Гурт Ziferblat гідно представив Україну та пройшов до фіналу конкурсу. Також до списку фіналістів потрапили такі країни: Албанія, Швеція, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія.
  • Останній етап конкурсу відбудеться у суботу, 17 травня. Тоді стане відомо ім'я переможця Євробачення-2025.