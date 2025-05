Вони боротимуться за перемогу: пісні всіх фіналістів Євробачення-2025

Уже відомі імена усіх фіналістів Євробачення-2025, які боротимуться за перемогу 17 травня. У прямому етері зі Швейцарії побачимо виступи представників 26 країн.

20 фіналістів глядачі обирали голосуванням під час півфіналів. У фіналі до них приєднаються країни "Великої п'ятірки" та країни-переможниці. Пісні, які вже скоро знову почуємо наживо, слухайте далі на Show24.

Пісні всіх фіналістів Євробачення-2025

Євробачення-2025 – Норвегія – Kyle Alessandro – Lighter: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Албанія – Shkodra Elektronike – Zjerm: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Швеція – KAJ – Bara Bada Bastu: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Ісландія – Væb – Róa: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Нідерланди – Claude – C'est La Vie: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Польща – Justyna Steczkowska – Gaja: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Сан-Марино – Gabry Ponte – Tutta l'Italia: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Естонія – Tommy Cash – Espresso Macchiato: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Португалія – Napa – Deslocado: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Україна – Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Велика Британія – Remember Monday – What the Hell Just Happened?: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Франція – Луан – maman: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Німеччина – Abor & Tynna – Baller: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Іспанія – Melody – Esa diva: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Італія – Lucio Corsi – Volevo essere un duro: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Швейцарія – Zoë Më – Voyage: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Литва – Katarsis – Tavo akys: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Ізраїль – Юваль Рафаель – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Вірменія – Parg – SURVIVOR: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Данія – Sissal – Hallucination: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Австрія – JJ – Wasted Love: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Люксембург – Лора Торн – La Poupée Monte Le Son: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Фінляндія – Еріка Вікман – ICH KOMME: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Латвія – Tautumeitas – Bur Man Laimi: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Мальта – Міріана Конте – SERVING: дивіться відео онлайн

Євробачення-2025 – Греція – Клавдія – Asteromata: дивіться відео онлайн