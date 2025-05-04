Гурт Ziferblat прибув до Базеля та показав костюми для Євробачення, які створив Іван Фролов

Гурт Ziferblat вже прибув до Базеля, де цьогоріч пройде Євробачення-2025. Учасники колективу, Даниїл та Валентин Лещинські й Федір Ходаков, вже показали костюми, які для них створював український модельєр Іван Фролов.

У Базелі гурт Ziferblat зустріла українська делегація з прапорами та синьо-жовтими кульками. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення Україна.

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Костюми для Євробачення-2025 гурту Ziferblat створював український модельєр Іван Фролов – засновник бренду FROLOV, який співпрацює з відомими українськими та світовими зірками.

Образи музикантів вийшли яскравими. Соліст гурту, Даниїл Лещинський, показався у рожевому костюмі з блискучою вишивкою, поясом та великим серцем. Валентин Лещинський з'явився в образі синього кольору, на штанах також є блискуча вишивка, а Федір Ходаков – в штанах і сорочці блакитного кольору.

Іван Фролов поділився у сториз, що завершені образи гурту Ziferblat покажуть лише на сцені.

Костюми для гурту Ziferblat створював Іван Фролов / Скриншот з інстаграму модельєра

Гурт Ziferblat провів першу репетицію у Базелі

До речі, у Базелі гурт Ziferblat вже провів першу репетицію, яку заборонено знімати. Однак деякі подробиці виступу все-таки відомі. Повідомляється, що на сцені не буде квіткового поля, як на Національному відборі, на екрані будуть рожеві та зелені графічні елементи, а серед спецефектів – дим і феєрверки.

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