Офіційно: назвали імена ведучих Євробачення-2025

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025 оголосили імена ведучих, які проведуть шоу у Швейцарії. Церемонію довірили трьом відомим жінкам.

Серед них – комікеса, телезірка та співачка. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Євробачення.

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До складу тріо ведучих увійшли популярна швейцарська комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, яка відома своєю роботою на телебаченні в Італії, Німеччині та Швейцарії, а також досвідчена швейцарська телеведуча й співачка Сандра Штудер, яка представляла Швейцарію на Євробаченні у 1991 році.

Що відомо про Євробачення-2025

Пісенний конкурс прийме Базель — третє за величиною місто Швейцарії.

Основною локацією стане арена St. Jakobshalle. Додатково у місті побудують Arena Plus — спеціальний простір для публічних переглядів шоу.

Гранд-фінал конкурсу відбудеться 17 травня, а півфінали заплановані на 13 та 15 травня.

У Євробаченні-2025 візьме участь 38 країн.

Зауважимо, Україна також буде серед учасників Євробачення-2025. Вже 8 лютого відбудеться Національний відбір на пісенний конкурс, тож днями Суспільне оголосило імена десяти фіналістів, які боротиметься за право представити Україну на великій сцені в Базелі.