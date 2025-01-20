Офіційно: назвали імена ведучих Євробачення-2025
- Євробачення-2025 відбудеться у Базелі, Швейцарія.
- Ведучими конкурсу будуть три відомі жінки: комікеса, телезірка та співачка.
- У конкурсі візьмуть участь 38 країн, включаючи Україну, яка проведе Національний відбір 8 лютого.
Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025 оголосили імена ведучих, які проведуть шоу у Швейцарії. Церемонію довірили трьом відомим жінкам.
Серед них – комікеса, телезірка та співачка. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Євробачення.
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До складу тріо ведучих увійшли популярна швейцарська комікеса та телеведуча Гейзел Брюґґер, Мішель Гунцікер, яка відома своєю роботою на телебаченні в Італії, Німеччині та Швейцарії, а також досвідчена швейцарська телеведуча й співачка Сандра Штудер, яка представляла Швейцарію на Євробаченні у 1991 році.
Що відомо про Євробачення-2025
- Пісенний конкурс прийме Базель — третє за величиною місто Швейцарії.
- Основною локацією стане арена St. Jakobshalle. Додатково у місті побудують Arena Plus — спеціальний простір для публічних переглядів шоу.
- Гранд-фінал конкурсу відбудеться 17 травня, а півфінали заплановані на 13 та 15 травня.
- У Євробаченні-2025 візьме участь 38 країн.
Зауважимо, Україна також буде серед учасників Євробачення-2025. Вже 8 лютого відбудеться Національний відбір на пісенний конкурс, тож днями Суспільне оголосило імена десяти фіналістів, які боротиметься за право представити Україну на великій сцені в Базелі.