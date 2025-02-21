Італія вимагає дискваліфікувати представника Естонії з Євробачення-2025
- Італія вимагає дискваліфікації представника Естонії з Євробачення-2025 через пісню, яка містить стереотипи про Італію.
- Пісня "Espresso Macchiato" викликала обурення через кліше про каву, спагеті та мафію, хоч не всі італійці сприйняли її як образу.
Пісенний конкурс Євробачення відбудеться вже за кілька місяців, але перші скандали вже назрівають. Італійці незадоволені вибором представника Естонії та його піснею.
Естонці нещодавно обрали свого представника на Євробачення-2025. Країну представлятиме репер Томмі Кеш (Tommy Cash) з піснею Espresso Macchiato, яка викликала негативні відгуки в деяких єврофанів, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.
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Трек Espresso Macchiato співається мішаниною ламаної англійської та італійської мов. У тексті йдеться про життя, сповнене задоволенням.
"Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante. Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it's hard until you make it" (Я Томазо, залежний від тютюну. Я дуже люблю каву. У мене багато грошей, я працюю цілодобово. Ось чому я пітнію, як мафіозі. Життя як спагеті, воно важке, поки не звариш його), – йдеться у пісні.
Томмі Кеш – Espresso Macchiato: дивіться відео онлайн
Італійська асоціація споживачів Codacons звернулась до Європейської мовної спілки. Вони висловили сумнів, чи варто допускати до участі в конкурсі пісню, яка "ображає країну та цілу спільноту".
Багато громадян висловили обурення (щодо пісні, – 24 Канал), текст якої містить стереотипи про Італію та італійців – звичайні кліше про каву і спагеті, але перш за все про мафію і демонстрацію розкоші, що поширює меседж про населення, нібито пов'язане зі злочинністю,
– заявили у Codacons.
Однак не всі італійці сприйняли трек Томмі Кеша як образу. Для багатьох пісня Espresso Macchiato здалась веселою, а комусь вона подобається найбільше з усіх наразі представлених конкурсних треків.
Чим ще скандальний Томмі Кеш
- Естонський артист піддається критиці й з боку українців. Він називає себе "наполовину росіянином" і продовжує співпрацювати з громадянами країни-агресора.
- Томмі Кеш у 2021 році відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабного вторгнення пошкодував не тільки українців, але й росіян, "які не підтримують вторгнення".
- Томмі Кеш разом з Йостом Кляйном випустили трек United By Music, де співають про те, що хочуть "поїхати до Москви".